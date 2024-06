Bárbara Rey confirma su demanda para proteger su honor contra Ángel Cristo, su nuera y diversos medios de comunicación

Bárbara Rey continúa adelante en su contienda para defender su honor e intimidad: la vedette y su hija, Sofía Cristo, han interpuesto una demanda "importante y muy larga" contra diferentes personas -entre las que figuran su hijo, Ángel Cristo y la pareja de él, Ana Herminia-, programas de televisión, revistas y confidenciales.

Ha sido la propia mediática la que lo ha confirmado hoy a Europa Press: "Es totalmente cierto. Se dicen muchas mentiras pero eso es cierto" ha afirmado cuando le han preguntado si la demanda ya está cerrada -puesto que han ido ampliándola con las declaraciones que Ana Herminia y Ángel han hecho durante el paso de su hijo en 'Supervivientes 2024'. Ante esto,Rey ha confirmado que pronto irán llegando las notificaciones del Juzgado a aquellos contra los que han tomado medidas legales.

La depresión de la vedette

En esta reaparición, Bárbara iba de camino a un centro médico para ir a una de sus revisiones -está en tratamiento contra una depresión desde hace meses-. Respecto a su hijo ha asegurado que siempre lo querrá, pero lejos de su vida: "Voy a que me hagan mi revisión que yo estoy yendo a médicos, ya lo sabéis. Y no tengo que decir nada" ha concluido.

Las declaraciones de Ángel Cristo

La demanda de Bárbara a su hijo llega a raíz de las declaraciones de Cristo en el programa '¡De Viernes!': Allí, el exconcursante de 'Supervivientes' detalló episodios de su infancia y de su turbulenta relación con su madre, asegurando que no guardaba recuerdos bonitos de su infancia. "Sí recuerdo discusiones en el circo, pero era pequeño. Ya no las podría contar con claridad. Me crie en el circo, y crezco rodeado de familia, de primos... Mi padre es el dueño del circo, el jefe. El que hacía funcionar todo", apuntó.

Ángel Cristo en '¡De viernes!' Mediaset

Cristo, también cargó contra su hermana, Sofía, en mayo de este 2024, de nuevo en el programa 'De Viernes!', de quien llegó a decir que la expulsaron del programa 'Secret story' por "violenta".