Bárbara Rey muestra las joyas con las que el Rey Juan Carlos pagaba su amor

Bárbara Rey está en boca de todos desde que decidiese quitarse la mordaza que se impuso décadas atrás. Esa que se acomodaba siempre que lo necesitaba, tensando la cuerda al hablar sin hablar sobre lo suyo con el Rey Juan Carlos, cuando ya todos sabían lo que había pasado. Al menos sí en grandes rasgos, pero la entrada en juego de su hijo, Ángel Cristo, la dejó fuera del relato durante un año. En los últimos coletazos del 2024 se ha propuesto ser dueña de su propia historia y contar con todo lujo de detalles lo que hubo entre ella y el ahora Rey Emérito, narrando desde sus noches de pasión hasta los momentos más tensos. También ha pululado sobre los tres chantajes que le hizo a la Corona y el Estado, tan solo dos de ellos con éxito, aunque ella se niega a aceptar que fuese un chantaje. Lo considera un intercambio de favores, al sugerirles con amenazas que le pagasen ingentes cantidades de dinero público para asegurarse que ella sellase sus labios. Así lo ha hecho, hasta que ha estallado y lo ha contado todo. Incluso ha mostrado los carísimos regalos que le hizo al Monarca cuando era su amante, llevándose consigo al plató de Telecinco las espectaculares joyas que atesora como recuerdo. Eso sí, no todo es oro lo que reluce...

Bárbara Rey en "¡De Viernes!" Mediaset

Después de que sus fotos con el Soberano vieran la luz en la prensa holandesa y británica, ya poco o nada se podía dejar a la imaginación. Después llegaron los audios filtrados, grabaciones de las conversaciones 'privadas' de la actriz con el Rey Juan Carlos, así como con otras personas clave que conocían sus andanzas o le ayudaron a materializar el chantaje. Sobre todo esto ha hablado abiertamente Bárbara Rey, primero en una entrevista que se desarrolló durante más de 20 horas y que se ofrecieron a la audiencia en dos entregas. Ahora desde el plató, acompañada de las joyas que un día fueron muestra del amor que le profesaba el Monarca, aunque debían mantenerlo en secreto debido a su situación personal e institucional.

El primer regalo que Bárbara Rey obtuvo llegó con una condición. Se trataba de un impresionante medallón con los signos del zodiaco grabados. El mismo que no debía lucir en público, mucho menos si podía verlo su esposa: “Me dijo que no me lo pusiera, porque la Reina Sofía lo conocía”. Después llegaron más: “Él era muy espléndido y muy generoso, tengo esta pulsera que lleva dos perlitas. A una se le ha caído la piel de la perlita porque es de plástico y el colmillo este que es de hojalata”, le mostraba con ironía a Santi Acosta y Beatriz Archidona. La vedette mostrada además de las joyas, sus intenciones. Se sentaba en el plató para ajustar cuentas y lo hacía incluso con pullitas veladas: “Será un colmillo de esos animales que a él le gustan tanto”.