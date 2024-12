Sofía Cristo se cansa de callar y estalla para proteger a Bárbara Rey de la quema

Sofía Cristo preocupa a muchos, pese a ser la que menos se ha quejado en esta trama familiar que mantiene al público expectante en cada combate. Casi semanalmente uno de los púgiles toma su posición para lanzar duros golpes contra el contrincante. Así están enfrentados desde que Ángel Cristo decidiese denunciar la mala infancia y adolescencia que le habría dado su madre, Bárbara Rey. Denuncia graves sucesos marcados por las drogas, el sexo y la violencia, así como la dañina presencia delRey Juan Carlos en su vida, al verse obligado a hacer cosas y presenciar situaciones impropias para su edad. También Sofía Cristo ha vivido lo mismo, aunque no lo recuerda de igual manera, de ahí que en su caso castigue a su padre por lo sufrido y valore muchísimo el esfuerzo y dedicación mostrado por su madre para sacar a sus hijos adelante. Una misma realidad, dos hijos, dos versiones de una historia repleta de polémicas que la Dj no quiere remover. Al menos no quiere ser protagonista principal.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en Navidad Instagram

Desde que saltó la polémica hace ahora poco más de un año, Sofía Cristo ha dejado claro que apoya a su madre en todo momento y criminaliza lo que ha hecho su hermano. Es más, no solo deseaba verle frente a un juez respondiendo por la traición que ha tenido hacia su familia, sino que incluso elevaba su deseo al querer verle “pudriéndose en la cárcel”. Pero eso no podrá ser al retirarse las demandas que la vedette interpuso en su momento para reclamar justicia y ver indemnizando el sufrimiento que ha padecido estos meses. Dice haber caído en una profunda depresión, pero que peor estaba su hija. Ella ha decidido contar su verdad en una entrevista bomba, que incluye presumiblemente su entrada en el reality ‘GH Dúo’ con Ana Herminia, su nueva y enemiga, y presumiblemente también con su hijo. Ante este panorama y al ver que el espectáculo crecía, Sofía Cristo optó por dar un paso atrás y alejarse del negociado. Pero ahora ha respondido a las preguntas, ante una oleada de críticas hacia su madre.

Aunque su intención era mantenerse en silencio, Sofía Cristo abandona su cómodo segundo plano para defender de nuevo a Bárbara Rey. No todos han visto con buenos ojos que la vedette haya respondido en televisión a su hijo, así como puesto en su sitio lo que vivió junto al Rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y otros hombres importantes en su vida, por uno u otro motivo. La hija reconoce que esas 20 horas de grabación que suponen la entrevista fue “dura y muy difícil”, pero no tanto como la repercusión que está teniendo. Es ahí donde ella está con su madre “apoyándola e intentando sobrellevarlo lo mejor posible. Ya sabéis que intento disociar un poco, lo que pasa es que a veces veo cosas que me indignan un poco los colaboradores, pero me imagino que es algo que tendré que aprender a sobrellevar”.

Bárbara Rey y Sofía Cristo saliendo de la Audiencia Provincial de Madrid GTRES

Además de echar en falta la objetividad por parte de los colaboradores que analizan la entrevista de su madre, Sofía Cristo también nota que “no se está empatizando con ella”. Pero no quiere tanto que se haga esto por ser Bárbara Rey, sino que “se empatice más con su testimonio y que la gente la pudiera entender mejor, pero yo no voy a juzgar porque el problema de todo esto es que todos son jueces, yo no. Yo no soy juez, entonces no les voy a juzgar”, se marca un límite para no liarla más. Y eso que reconoce que “he cometido el error de mandar algún mensaje” para defender a su madre y poner a Ángel Cristo en su sitio, pero ha sido en vano y le ha ocasionado un sufrimiento extra. De eso ya ha aprendido: “Creo que es absurdo porque no sirve de nada. Mi madre es libre de hacer lo que quiera y yo la respeto y que siga adelante”. Aun así, reconoce que “no es fácil ver esa entrevista y, sobre todo, hacerla, y ahí con 74 años tener que hacer esto, pero bueno...”, se queja. Y es que hay cosas que ha conocido por el especial de su madre y no porque ella se lo contase.