Bárbara Rey responde sin pelos en la lengua a las últimas declaraciones de la novia de Ángel Cristo Jr

La familia de Bárbara Rey está viviendo uno de sus episodios más complejos y a medida que van transcurriendo las semanas parece que la situación entre madre e hijo es más irreconciliable. Desde que Ángel Cristo Jr comenzó a sentarse en el programa ‘De Viernes’ para relatar algunos de los episodios más desgarradores de su infancia, su cisma familiar no ha hecho más que empeorar. En un primer momento el varapalo para su madre fue muy duro, pero ahora parece que las cosas se están normalizando en su entorno y donde antes había pena ahora queda resignación y una lucha por pasar los días festivos que quedan de la manera más positiva posible. Ha sido mediante el periodista Pepe del Real que la vedette ha dado su última hora: “Llamé a Bárbara Rey para felicitarla por el nuevo año y, ya de paso, preguntarle por la entrevista que ha dado su hijo (…) Es que en esa entrevista Ana Herminia no deja de confesar que su pareja ha sufrido un ictus y que su madre no tenía ni idea” daba inicio así al testimonio que recogió de Bárbara Rey.

“Ella me dice que no escuchó la entrevista, que prefiere no pronunciarse y que el tema está en manos de sus abogados”, revelaba en ‘Vamos a Ver’ dejando claro que quiere mantener las distancias con esa parte de su familia. Por su parte, la vedette ha expuesto su deseo para que su hijo y su novia sigan haciendo declaraciones, ya que tiene claro que cuanto más digan más la beneficiará a ella legalmente: “Ella lo que quiere es que su futura nuera, Ana Herminia, siga hablando mucho en los platós porque lo que va contando va desmontando un poco la versión que ha dado”.

La Navidad para Bárbara Rey

Por su parte, Bárbara está viviendo unas inusuales fiestas de la mejor manera que puede y con el apoyo incondicional de su hija Sofía Cristo. “Ojalá mucha salud, más felicidad y menos odio”, compartía la vedette con sus seguidores de ‘Instagram’ una imagen con la que daba la bienvenida al Año Nuevo. Durante los últimos días madre e hija han mostrado un cambio de actitud, después de la primera entrevista de Ángel Cristo Jr se podía ver a una Bárbara muy decaída y que llegaba a preocupar; sin embargo, ahora sus seguidores de las redes sociales pueden ver casi a otra persona. Aunque las dos siguen muy dolidas por la división familiar, no permiten que esto les afecte más de la cuenta y comparten animados momentos yendo de compras y felicitando el Año Nuevo en sus historias de ‘Instagram’.