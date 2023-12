Los tres intentos de Ángel Cristo Jr para quitarse la vida que desconocía Bárbara Rey

Los últimos viernes del año han estado cargados de tensión, polémica y multitud de dramas familiares. Este último programa del año no ha sido una excepción y Ana Herminia ha cogido el testigo de su pareja, Ángel Cristo Jr, para poner nuevos datos de la nefasta relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo que acabó teniendo serias consecuencias para toda su familia.

Y es que una vez más, la nuera de la vedette ha salido en defensa de su pareja para relatar uno de los episodios más desgarradores de su dura infancia: “Ángel me contó llorando que intentó quitarse la vida”, iniciaba un relato que jamás se había puesto en la palestra y que era desconocido hasta por la propia Bárbara Rey.

Bárbara Rey responde con ironía a la última revelación de su hijo Ángel Cristo Jr. sobre el Rey Juan Carlos EUROPAPRESS

Quitarse de en medio fue una idea que al hijo de la vedette se le pasó por la cabeza hasta en tres ocasiones. Aunque nunca trascendieron, poco a poco ha ido confesando partes de su dura experiencia a su pareja y mayor confidente. “En 2009 cogió la pistola de su padre, se montó en su coche y se fue a un descampado. Agarró la pistola, se la puso, disparó... Y gracias a Dios la bala no salió”, narró con un nudo en la garganta la historia que había conocido por boca de Ángel Cristo Jr este verano.

El siguiente incidente fue un accidente de tráfico que pudo haber evitado. “Se distrajo y perdió el control del coche. Ese día me dijo que no fue un accidente, me distraje, perdí el control, pero pudo rectificar, aunque no lo hizo. Se sentía solo y sin poder ver a esa ‘personita’”, un duro episodio de su historia que sin duda lo marcó para siempre.

Además de todo esto, Ana ha contado que su pareja sufrió hace relativamente poco un ictus: “Tiene poca movilidad en su mano izquierda, tiene baches y le cuesta acordarse de cosas. Le cuesta organizar las ideas. Todo esto es consecuencia a todo ese estrés que ha vivido”, lo que lleva al tercer intento de suicido al ingerir más pastillas de las recomendadas.

“Yo lloraba todos los días, cuando a Ángel le tocaba venir a Madrid, cada vez que se montaba en ese coche le pedía a la virgen de la Milagrosa que me lo trajera de vuelta y cuando Ángel no me cogía el teléfono me volvía loca”, concluyó su pareja relatando este último intento en el que tampoco tuvo éxito.

Ana Herminia Illa no ha terminado con este relato, y ha dedicado un espacio para revelar la dura advertencia que Bárbara Rey le hizo sobre la naturaleza de su hijo: “tiene el carácter muy fuerte. Tiene el carácter igual que su padre”. Ella, desconocedora de la historia del marido de la vedette, realizó una primera búsqueda para saber a que se refería. Una vez recopilada la información le espetó: “Tu hijo no es un maltratador. Tu hijo es como un perro al que le han dado muchos golpes. Yo tengo un carácter muy fuerte. He tenido que ser una guerrera toda mi vida. Solitaria total. Mi experiencia con Ángel es que es una cerilla. Habremos peleado solo una vez y fue por un ataque de celos mío por una tontería”.