Ángel Cristo, sin miedo a su madre: su reacción al saber que Bárbara Rey le demandará

Las duras revelaciones de Ángel Cristo continúan en el plató de ‘De viernes’, suponiendo un golpe difícil de digerir para su madre, Bárbara Rey. La actriz no entiende cómo su hijo ha decidido cambiar la versión que ha mantenido durante toda su vida ante los medios, para ahora señalarla como culpable de todos sus males. No solo aquellos protagonizados en su infancia en la casa de La Moraleja, donde sufrió un infierno cuando aún era un niño. También por las controvertidas informaciones que se han filtrado a la prensa en las últimas semanas y que él entiende que vienen directamente desde el entorno de su progenitora y su hermana, Sofía Cristo. Ya han expresado su deseo de pararle los pies, aunque al ver que no han podido silenciarle antes de dar tan drástico paso de romper su silencio, han anunciado demandas.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

¿Qué opina Ángel Cristo sobre la decisión de su madre de emprender acciones legales en su contra? Sobre esto, y muchos otros asuntos, volvió a hablar el joven en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y es que la vedette no solo ha asegurado que su hijo ha muerto para ella, sino que también ha visitado un bufete de abogados para asesorarse sobre la inminente denuncia que desea interponer ante la policía. Él no está intranquilo ante la posibilidad de enfrentarse a su familia en los juzgados, como así quiso dejarlo claro en la noche de este viernes en su nuevo round televisivo: “No se han puesto en contacto conmigo. No tengo ningún miedo a la demanda de mi madre. Ha sido una semana muy larga y he dormido muy poco”, reconocía en plató.

Aun así, después, ante la insistencia de los colaboradores del programa por conocer cómo se encuentra ante la idea de que su madre le demande por sus confesiones, al final confiesa que no es plato de buen gusto estar en su situación. Y es que sí le ha afectado esta posibilidad que aún no se ha materializado: “En especial lo que más me ha dolido son las amenazas de demanda. Supongo que lo que quiere es limpiar su nombre y por algún tema económico”, reconoce después.

Ángel Cristo De Viernes

Pese a todo, Ángel Cristo se mantiene firme en que ha contado su propia historia, que ha hablado de sus vivencias y que no se retracta de lo puesto sobre el tapete informativo. Es por ello que asegura que “no tengo ningún problema en sentarme ante un juez con mi madre. Yo estoy contando mi vida. Si ella quiere demandarme y quiere quitarme el dinero, allá su conciencia. Ella sabe por qué estoy haciendo todo esto. La diferencia entre ella y yo es que yo sé vivir con un sueldo de mil euros. Ahora tengo a Ana y somos un equipo”. Además, promete más guerra, pues quiere dejar claro que aún tiene mucho por salir tras abrir la caja de pandora: “He contado una cuarta parte. Quedan cosas por contar” y así lo hará, aunque después tenga que responder ante la justicia por sus revelaciones, porque “tengo pruebas de todo lo que he contado”, sentencia muy seguro de su verdad.