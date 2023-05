Belén Ro advierte a sus ‘hermanas’ Carmen Borrego y Terelu Campos: “Se han vulnerado mis derechos"

Ya han pasado varios meses desde que Terelu Campos y Carmen Borrego echaron a Belén Ro de su vida. Todo empezó con el enfrentamiento entre la periodista y Kiko Hernández, a quien debía una gran cantidad de dinero, pero la guerra se extendió a otros colaboradores de “Sálvame” e incluso a Jorge Javier Vázquez, y desde entonces no ha vuelto a pisar el plató del vespertino de Telecinco. Ahora, colabora los fines de semana en “Fiesta”, y ha sido en el programa de Emma García donde ha anunciado que acudió a la Justicia para defender sus derechos tras su bronca pública con las que un día consideraba sus ‘hermanas’.

“Legalmente no puedo hacerlo, considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano. La Justicia me ampara, llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que tenga que hablar. No he dicho que haya puesto una demanda. Estoy en un proceso judicial en donde se recogen estos temas. Primero voy a hablar en un juzgado”, explicó Belén Ro, ante la atenta mirada de Alejandra Rubio, hija y sobrina de las afectadas.

Belén Rodríguez en una imagen de archivo Gtres

La joven, ajena al enfrentamiento de la periodista con su familia, prefirió no mojarse demasiado sobre el tema, aunque sí reconoció que le parecía exagerado hasta donde había llegado el asunto: “Tampoco me parece algo gravísimo, a mí no me importa nada. No me quiero meter en esto porque no tengo nada que ver en esta guerra. Tanto Carmen como ella se han hecho daño, públicamente no se tenía que haber hecho esta bola”.

Por su parte, Belén Ro se negó a dar más detalles sobre el proceso legal que ha abierto tras su guerra pública contra las Campos, y se limitó a expresar lo mucho que añoraba a María Teresa Campos, muy delicada de salud desde hace tiempo. “Tengo muchas ganas de verla. Yo sí que respeto a Teresa, sólo hablo de mis sentimientos. La echo mucho de menos, no voy a hablar de ella porque la quiero demasiado para hablar del momento en el que está”, lamentó.