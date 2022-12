Kiko Hernández, sin piedad contra Belén Rodríguez: “Me da hasta asco”

Kiko Hernández y Belén Rodríguez han roto su relación de amistad para siempre. El colaborador de ‘Sálvame’ se siente muy traicionado por la que fue una de sus pilares durante más de 20 años después de que salieran a la luz algunas traiciones de la televisiva al que fue concursante de ‘Gran Hermano’. Belén Rodríguez prestó 100.000 euros a Kiko Hernández en una ocasión y esta información hizo detonar multitud de informaciones sobre ésta contra sus compañeros y el programa, trabajo que ha abandonado tras lo ocurrido.

Anoche visitó el Maestro Joao el ‘Deluxe’ y habló sobre una entrevista que le hizo a Belén Rodríguez en su podcast antes de que saliesen todas estas informaciones sobre ella y auguró una posible reconciliación entre la televisiva y Kiko Hernández. Tras esta suposición, con muchísima dureza, el colaborador respondió tajantemente mirando a cámara: “Nunca jamás voy a mirar a la cara a Belén Rodríguez, jamás. No le miraré jamás a la cara porque quien te traiciona una vez te lo puede volver a hacer. Esta señora no me va a hacer daño nunca jamás en mi vida. Me da pena, además de por los 20 años de amistad, me da pena el haberte metido en mi casa y que hayas conocido a gente… Me da hasta asco, qué pena de verdad”. Tras este durísimo mensaje, Kiko Hernández se marchó del plató.

Belén Rodríguez FOTO: Gtres

No es el único que está decepcionado con Belén Rodríguez. Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos también están muy enfadados con ella. Esto dijo el presentador del espacio sobre la excolaboradora después de que estallase toda la polémica: “Como necesito relaciones que no me desconcentren, sanas que no me provoquen ansiedad, pues la bloqueé. No quiero que le vaya mal, la sigo queriendo, pero ahora no tiene lugar en mi vida. Y no lo va a tener en mucho tiempo. Está siendo profundamente injusta con las personas que más la cuidan”. Terelu Campos, por otro lado, se siente muy traicionada por descubrir que Belén Rodríguez hizo creer que Alejandra Rubio fue la que permitió que las cámaras grabasen uno de los almuerzos más polémicos del clan hace unos meses, en el que estaba involucrada su madre, Maria Teresa Campos, que está retirada de los medios de comunicación.