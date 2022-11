Diego Arrabal acusa a ‘Sálvame’ de cometer un delito por grabar el interior de la casa de Belén Rodríguez

Belén Rodríguez y su relación con el universo ‘Sálvame’ atraviesa sin duda su peor momento. La semana pasada salía a la luz que la todavía colaboradora le había prestado 100.000 euros a Kiko Hernández hace algunos años. Un dinero que, tres meses después, el madrileño ya le habría devuelto según él mismo ya ha contado.

Belén Rodríguez y Kiko Hernández en una imagen de archivo FOTO: Gtres

La amiga de Rocío Carrasco se ha convertido en la protagonista de la noticia por primera vez en los más de veinticinco años que lleva en televisión. Una situación que no está llevando nada bien, y más aún desde que el programa para el que trabaja esté intentando por todos los medios conseguir su versión, algo que hasta día de hoy ha resultado imposible.

Durante la tarde de este martes, el programa de Telecinco se desplazaba de nuevo hasta el domicilio de Belén Ro con el fin de retransmitir todos sus movimientos. Para ello, volvía a hacer uso de un domicilio que está justo en frente del suyo a una altura un tanto superior. Lydia Lozano, vestida de militar, era la encargada de hacer el primer directo. Después, el reportero Kike Calleja le tomaba el relevo.

Agentes de la Policía se presentan en casa de Belén Rodríguez FOTO: Mediaset

Tanto ha sido el revuelo generado, que hasta la Policía se ha presentado en el domicilio de la tertuliana para comprobar que todo estaba en orden. “Hay una reunión con la Policía en el salón. Han estado mirando a través del estor lo que estábamos haciendo nosotros, que estamos aquí informando tranquilamente. Tienen el programa puesto, se ve que Belén está haciendo muchos aspavientos”, ha deslizado Calleja en directo. “Tres agentes de la Policía Municipal han subido al piso de nuestro vecino espía para pedir la documentación a nuestros compañeros. Nos han identificado a todas las personas que estamos aquí”, añadía.

Una situación que ha generado una gran expectación y un gran revuelo, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Por su parte, Diego Arrabal, muy crítico con todo lo que sucede en el formato de las tardes de Telecinco, no ha dudado en comentar todo lo acontecido en las últimas horas: “Lo que están haciendo con Belén Ro me parece un despropósito. Están grabando la casa de Belén Ro, y graban lo que pasa dentro de la casa, ojo con eso... Vemos continuamente imágenes del interior de la casa, aunque eso no es lo más fuerte...”, ha comenzado diciendo el paparazzi, mostrando las imágenes en las que aprecia el interior de la casa de la colaboradora mientras todos lo comentan desde el plató.

“Kiko Jiménez le dice a Kiko Hernández que qué le parecería que le grabasen a él así. En ese momento el director le dice por pinganillo a Terelu que desmonte todo lo que ha dicho Kiko Jiménez y que diga que no han grabado dentro... ¿Cómo pueden decir que no han grabado dentro? Es delito grabar dentro de una vivienda y esto es una auténtica locura. Están acojonados y han tenido que activar el protocolo de decir que en ningún momento han grabado, cuando solo dos horas antes habían emitido esas imágenes de dentro de la casa de Belén. Es una auténtica salvajada lo que ha hecho ‘Sálvame’, y si Belén lo denuncia Belén Ro, os puedo asegurar al 100% que lo gana”, asegura un Arrabal tajante con todo este asunto.