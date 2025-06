Belén Esteban se pone romántica con Miguel Marcos tras su duro revés profesional

Belén Estebanno se encuentra ahora en su mejor momento profesional, pues su etapa en televisión está ahora en barbecho. Lo apostó todo a su salto a TVE y confiaba que el éxito le seguiría acompañando en ‘La familia de la tele’, como así había sucedido en ‘Sálvame’ en Telecinco y en ‘Ni que fuéramos Shhh’ en TEN, pero no ha sido así. Al menos en lo personal no tiene queja, pues es ahí donde la fortuna le sigue sonriendo.

La que fuese mujer de Jesulín de Ubrique ha pasado por épocas doradas y muchas otras oscuras en lo que amor se refiere. Pero ha encontrado la estabilidad que tanto ansiaba al lado de Miguel Marcos, quien se convirtió en su marido el 22 de junio de 2019. Seis años que llevan siendo marido y mujer y, sobre todo, el mejor equipo desde mucho antes, pues antes de jurarse amor eterno e intercambiar alianzas quisieron tenerlo claro con un noviazgo igual de largo.

Belén Esteba celebra su amor con Miguel Marcos

El 22 de junio es un día señalado con especial cariño en el calendario de Belén Esteban y Miguel Marcos. La pareja celera este día su sexto aniversario de boda, como así han presumido en sus redes sociales. Lo hacen desvelando una foto inédita de su gran día, cuando sus caminos se unieron frente al altar, pronunciando el esperado ‘sí, quiero’ que incluso desplazó a la boda de María Pombo con Pablo Castellano en la portada de la revista ‘Hola’, pues ambas coincidieron el mismo día en su boda y también el miércoles siguiente en su exclusiva.

Belén Rodríguez y Miguel Marcos el día de su boda Instagram

“Hoy es nuestro aniversario de boda. Seis años de casados y doce juntos. Esto fue el 22 de junio de 2019” escribía Belén Esteban en las historias temporales de su perfil de Instagram, como acompañamiento a una fotografía que nunca antes había mostrado ante sus fieles seguidores. “Forever” – “para siempre” en inglés- completaba su mensaje de amor hacia Miguel Marcos, el hombre con el que por fin se siente plena, tras varios intentos infructuosos.

Un hombre que no solo le cambió la vida, sino que también se la salvó cuando acudió a su rescate como conductor de ambulancia, el momento en el que ella sufría una hipoglucemia. “Miguel, me salvaste la vida en todos los sentidos. Bendita bajada de azúcar”, le dedicó tiempo atrás Belén Esteban a su compañero de vida, con el que ya lleva doce años compartiendo sus días, seis de ellos como marido y mujer.