Belén Esteban, de la tele a la caja de un súper vendiendo productos de limpieza

El futuro laboral de Belén Esteban está en el aire, lo que necesariamente no quiere decir que vaya a ser malo. Ha demostrado que todo lo que toca lo convierte en un éxito, aunque luego languidece y pueden diluirse algunas de sus apuestas. Le ha sucedido en varios negocios, como también recientemente al apostarlo todo en televisión a su salto a TVE y ‘La familia de la tele’, un programa por el que ha terminado en el paro y buscando nuevas fuentes de ingresos.

Y es aquí precisamente donde reaparece, trabajando, aceptando una nueva propuesta laboral que le sitúa en la caja de un supermercado. Pero no, que no haya equívocos, pues la denominada princesa del pueblo no ha decidido trabajar a pie de calle y de cara al público, sino que sigue apostando por la publicidad como una inestimable fuente de ingresos. Sin embargo, la estampa no deja de ser curiosa y ha amenizado el día a sus fans en redes sociales, al toparse con un vídeo que ha despertado mucha simpatía.

Belén Esteban ahora vende productos de limpieza

La ex de Jesulín de Ubrique está oteando nuevos horizontes profesionales, lo que le permite diversificar su popularidad y sacarle el mayor rendimiento posible. Lo hace ahora que no tiene un hueco reservado en un plató de televisión y no se sabe si seguirá en TVE, regresará a TEN sumándose al elenco de ‘Tentáculos’ o si, por el contrario, será una de las incluidas en la lista de perdonados de Telecinco, como así anunciaba Kiko Hernández este martes. Han comenzado a plantearse en Mediaset que algunos rostros del universo ‘Sálvame’ comiencen a regresar a su casa televisiva, aunque aún no tienen sobre la mesa una oferta en firme.

Mientras se perfila sus opciones en televisión, se ha sumado a una nueva campaña publicitaria para tener ingresos en sus cuentas corrientes. Y es que Belén Esteban continúa siendo uno de los grandes reclamos publicitarios de nuestro país, siendo muchas las marcas que desean asociarse a su imagen para llegar a un público cada vez mayor. En este caso, promociona una marca de productos de limpieza ecológicos, que la ve ideal en el puesto de una cajera de supermercado, pidiéndole al cliente que abone el dinero de su preciada compra. Lo hace con su mítico “PÁ-GA-ME” que le gritó a Toño Sanchís, su exrepresentante, cuando se negaba a devolver el dinero sustraído.