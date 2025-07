Carmen Borrego atiza a Alejandra Rubio: "No tengo miedo a nadie. Mi vida no depende de lo que ella diga"

Carmen Borrego protagoniza la última portada de "Lecturas". La colaboradora de Telecinco posa en bañador para su revista de cabecera y concede una de sus entrevistas más incendiarias hasta la fecha contra Alejandra Rubio, su sobrina. Consciente de que "esta entrevista no le va a gustar", habla sin tapujos sobre la hija de Terelu Campos, reabriendo el cisma familiar Campos.

Muy dura con Alejandra

Gran parte de la entrevista gira en torno a su sobrina. Según Carmen Borrego, Alejandra "está en un punto" en el que le sobran "todos". "No tengo miedo a nadie, y mucho menos a Alejandra. Mi vida no depende de lo que ella diga", declara la colaboradora de "Vamos a ver". "Respeto nos merecemos todos y a todos nos sientan cosas mal", señala enfadada. "¿Envidia a Alejandra? ¿Qué tengo que envidiar? Nada", asegura Carmen Borrego.

Muy sincera, la hija menor de María Teresa Campos reconoce que y no tiene "la misma relación con Alejandra que cuando era pequeña". Antes, según Borrego, "era espectacular". Sobre la última polémica protagonizada por la hija de Terelu, Carmen aconseja a Rubio "que se relaje". "Yo he sido muy como Alejandra: me pasa algo y lo pago con el mundo", sentencia.

Sin tapujos sobre Terelu Campos

La hija menor de María Teresa Campos no se deja nada el tintero en su última entrevista. Sobre su hermana Terelu, confiesa que le "han dolido cosas que ha dicho de mi hijo, pero las ha dicho porque ella también ha sufrido". A pesar de la guerra que mantuvo con José María Almoguera en el pasado, reconoce que si el joven "hubiera necesitado" algo de Terelu, "la habría tenido".

Muy tajtante, Carmen Borrego asegura que no tiene envidia a su hermana, con la que, inevitablemente, será comparada por su último posado en bañador. "Me tachan de envidiosa, no sé qué tengo que envidiar, ni la vida ni el cuerpo de nadie".