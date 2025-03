Belén Esteban lanza una dura advertencia a Macarena Gómez por su amistad con Toño Sanchís: "Ten cuidao"

Macarena Gómez ha sido una de las protagonistas del fin de semana por su reacción al ser preguntada por el biopic de Belén Esteban y si le gustaría interpretar a la de San Blas en una futura ficción.

a actriz declaró en un primer momento que no pegaba "nada" y que le dieran el papel a "otra", motivo por el que el reportero de Europa Press le preguntó de nuevo por el supuesto enfado de Belén Esteban ante esta negativa, motivo por el que Macarena Gómez reaccionó totalmente extrañada el segundo día. "Pero si yo le he dicho a ella que existen directores de casting para hacer el casting a los actores, para eso hay que darle trabajo a los directores de casting de eso", respondía la intérprete de "La que se avecina", zanjando con un "no sé de qué me hablas" al escuchar que la de San Blas le había propuesto para interpretar a Laly Bazán, la tía de Jesulín de Ubrique.

La advertencia de Belén Esteban

La colaboradora de "Ni que fuéramos Shhh" ha reaparecido ante las cámaras y ha querido dejar claro que no hay nada cerrado sobre su biopic. "Escucharme, que no es como la Pantoja que ya firmó. O sea, que lo quiero hacer, pero ahora creo que no es el momento. Ahora hay cosas muy importantes que se van a hacer", ha declarado Belén Esteban tras el revuelo que se ha generado sobre quién querría interpretarla en la ficción.

A pesar de su insistencia de no haber nada todavía, la televisiva ha reconocido que hay varias actrices que le gustan para su papel. "Hombre hay gente que me gusta. Esther, Blanca me gusta mucho... Pero tú te crees que yo voy a decir actores si no sé nada todavía.... No no. La prensa pregunta pero todavía no hay nada. Madre mía, si se consigue hacer falta mucho todavía. Os lo digo yo", ha expresado Belén Esteban, añadiendo que le parece "fenomenal" que muchas artistas hayan aceptado el papel y estarían felices de interpretarla.

Además, la "princesa del pruebo" no ha desaprovechado la oportunidad de pronunciarse sobre la respuesta de Macarena Gómez. "Preguntar a Toño, que es íntimo amigo de ella. Ahora entiendo que diga que no", ha sentenciado la de San Blas. "Me encanta ella pero un consejo: Macarena, ten cuidado", ha zanjado sobre el asunto.

La amistad de Macarena y Toño

Fue el día de la final de la Eurocopa de fútbol 2024 cuando salió a la luz esta inesperada relación de amistad. Macarena Gómez disfrutó del partido junto a Toño Sanchís y Begoña Villacís, imágenes que compartieron en Instagram tras la victoria de La Roja en el campeonato. La actriz publicó un post con fotografías que ahora, meses después, aparece borrado de su perfil en esta red social.