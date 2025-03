Blanca Suárez admira a Belén Esteban: "Es historia de España"

Otra actriz que se postula para interpretar aBelén Esteban en la futura serie sobre “la patrona”, apodo que se ha puesto a sí misma la colaboradora de “Ni que fuéramos”. Nos referimos a Blanca Suárez, quien acudió este pasado fin de semana al Festival de Cine de Málaga para presentar su nueva película, “La huella del mal”. La actriz confesó que no le desagrada la idea de dar vida a Belén en la serie, aunque no tenía constancia de que vaya a hacerse.



Es más, tuvo palabras de elogio para la Esteban, a la que considera “historia de España. Yo he crecido con Belén, está en mi imaginario de siempre. He tenido la ocasión de interpretar a otras personas reales y es un reto que me gusta”. Se refiere, por ejemplo, al personaje de la marquesa de Llanzol, Sonsoles de Icaza, que fue una de las misas del gran diseñador Cristóbal Balenciaga. Y reconoce que se sabe algunas de las frases más famosas de la de San Blas, como son “Andreita comete el pollo” o “por mi hija mato”.

Belén Esteban en los Premios TikTok 2025. GTRES



Aparte de su nuevo filme, Blanca se encuentra rodando la segunda temporada de la serie “Respira”, en la que comparte protagonismo con Nawja Nimri y Aitana Sánchez-Gijón. Suárez interpreta a una doctora considerada la mejor cirujana de un hospital valenciano.



Volviendo a la serie sobre la Esteban, añadir que otras de las actrices de las que se habla para convertirse en la tertuliana en la ficción son Marta Hazas y Ester Expósito, esta última es la preferida de la que fuera “princesa del pueblo”.