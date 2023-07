Belén Esteban revoluciona las redes con una histórica fotografía tras el final de "Sálvame"

El pasado 23 de junio "Sálvame" terminó. El programa, después de más de 14 años en emisión, llegaba a su fin y se despidió de la audiencia por todo lo alto. No se han cumplido aún ni dos semanas desde que el espacio dijo adiós pero algunos de los colaboradores ya han protagonizado un emotivo reencuentro fuera del plató que los convirtió en familia. Para la gran mayoría de los trabajadores de "La fábrica de la tele" ha sido un fuerte varapalo del que aún no se han recompuesto. Por eso, aprovechando esta nueva situación laboral y el tiempo libre que han ganado tras la cancelación del programa, muchos rostros de "Sálvame" han disfrutado de una velada casi familiar.

Belén Esteban ha sido la encargada de publicar la instantánea de la comida de "Sálvame", fotografía que ha titulado como "Historia de España". En ella, aparecen la gran mayoría de los colaboradores del programa. Lydia Lozano, Carmen Borrego, Terelu Campos, Gemma López, Víctor Sandoval, Miguel Frigenti, Pilar Vidal o Laura Fa han sido algunos de los asistentes que se han reunido tras la cancelación del espacio tan solo 10 días después de decir adiós en Telencinco. Junto a ellos, los reporteros Omar Suárez, Kike Calleja, o la experta en comunicación no verbal Cristina Soria.

Miguel Frigenti no ha perdido la oportunidad de compartir en su perfil la publicación junto a la siguiente frase: "Lo que "Sálvame" unió que no lo separe nadie". Algunos de los rostros que no han asistido a la velada han sido Kiko Hernández, Matamoros, María Patiño o Alonso Caparrós.

Lo cierto es que, a lo largo de los años, han formado una gran familia. "Sálvame" ha llegado a su fin en Telecinco y, aunque se ha mudado de formato a Netflix, la verdad es que ya nunca volverá a ser como lo conocíamos. La próximo gran reunión de los trabajadores del espacio será, si no se produce antes, en la boda de Kiko Hernández y Fran Antón el próximo 16 de septiembre en el Ayuntamiento de Melilla. ¿Asistirá Jorge Javier Vázquez al enlace matrimonial de su gran amigo?