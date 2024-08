Belén Esteban, en shock con el regalo que le ha hecho su hija Andrea

Belén Esteban se ha mordido un millón de veces la lengua para no hablar de su hija, Andrea Janeiro. La joven quiso desligarse de la fama que arrastraba su madre, además de la de su padre, Jesulín de Ubrique, y labrarse un futuro propio al otro lado del charco. Quería estudiar, formarse, tener su propia carrera profesional y hacerse un nombre propio, lo que pasaba por sellarle los labios a su madre en los platós de televisión y sus habituales entrevistas en el papel cuché. Algunas veces no puede evitar lanzar alguna pullita al diestro por no estar presente en los momentos más destacados de la vida de su primogénita, así como por desatenderla económicamente tras salir del territorio español. Pero más allá de controversias, la colaboradora de televisión sí que se permite saltarse su propia norma de “no hablar de la persona que más quiero”. Al menos así lo ha vuelto a hacer a través de sus redes sociales.

El orgullo que siente Belén Esteban por su hija es mayúsculo y ha dejado muestra un sinfín de veces de ello. Así hizo recientemente tras su graduación, que les llevó a recorrer las maravillas de Los Ángeles, donde se ha establecido Andrea: “Han sido años muy duros, muchos aviones para ella y para nosotros, muchas despedidas, muchas lágrimas por ambas partes, pero ella lo tenía muy claro gracias a su sacrificio, responsabilidad y constancia ahora viene por lo que tanto has luchado”, destacaba en su perfil de Instagram tras la ceremonia de graduación. “Una carrera terminada y dos másteres. Cariño, no sabes lo felices que nos sentimos. Soy la madre más feliz del mundo, estamos muy orgullosos de ti. Te queremos muchísimo”, remataba. Pero ahora no rompe su silencio sobre su hija para anunciar otro logro académico o personal, sino para presumir simplemente de lo maravillosa que es y de los detalles que tiene con ella.

Story de Belén Esteban Instagram

Belén no cabe en sí de felicidad al ver cómo su hija ha pensado en ella para hacerle el mejor de los regalos de cara a este verano. Mientras disfrutan de unas vacaciones, la hija ha agasajado a su madre con el kit ‘Bum Bum Jet Set’ de Sol de Janeiro. “Regalo de mi tesoro”, presumía de obsequio ante su horda de fans de Instagram. Se trata de un pack que ha hecho las mieles de la colaboradora y que incluye la crema hidratante, el gel de ducha y la bruma perfumada Brazilian Crush, que tan de moda se ha puesto entre las influencers. Un regalo que le ha llegado al corazón y que le ha hecho ponerse sensible. Es normal, después de tanto tiempo separados, desde que hace siete años la joven decidiese estudiar en el extranjero, primero en Londres y después en Los Ángeles. Es cierto que se ven con regularidad, pero no es lo mismo tenerla en casa que verla en videollamadas o cada pocos meses. Ahora seguramente el olor de sus nuevas cremas le harán acordarse de este verano que está pasando junto a ella.

Story de Belén Esteban con su hija Andrea Instagram

Pero Belén Esteban no solo ha presumido del regalo que le ha hecho su hija Andrea y del que se declara enamorada. También ha querido echar mano a su álbum personal de fotos y ha rescatado una imagen muy especial del recuerdo. Se trata de una instantánea de su hija de pequeña trasteando con el maquillaje, en una de sus estampas más tiernas. Sobre esta imagen del pasado, la colaboradora se ha quejado de lo duro que es el presente sin ella, aunque también el orgullo que le provoca saber que se está labrando su propio futuro: “Tan lejos que te tengo, no sabes lo que te echamos de menos, pero muy felices de tener a la persona que eres por ti misma”, le dedicaba con profunda admiración.