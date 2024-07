Belén Esteban rompe su promesa con su hija Andrea, pero tiene una excusa

Belén Esteban lleva media vida en televisión y copando titulares en el kiosco rosa y parece que siempre tiene mucho que contar. Y es que dice valer más por lo que calla que por lo que dice. Al menos sabemos que eso es cierto al poner sobre la mesa a su hija, Andrea Janeiro, que este sábado 20 de julio cumple 25 años. Una cifra redonda que hace que su madre, siempre orgullosa por los logros de su ‘personita’, rompa una de sus reglas de oro. Desde hace siete años, cuando la joven accedió a la mayoría de edad, la colaboradora respetó su deseo de mantenerla en un discreto segundo plano y alejarla así de las polémicas. No quiere que se hable nada de ella, menos aún de su relación inexistente con su padre, Jesulín de Ubrique. Una ausencia que seguramente le pese un día tan importante como hoy. No obstante, Belén ya ha demostrado en infinidad de ocasiones estar ahí por partida doble para que no note su vacío.

Andrea y Belén Esteban se hacen un selfie durante sus vacaciones larazon

Así lo ha vuelto a hacer, saltándose su propia norma, y poniendo a su hija Andrea en el foco de la noticia. A través de sus redes sociales, la colaboradora ha compartido una nueva imagen de su niña ante sus fieles seguidores. No es una imagen actual, pues el expreso deseo de la joven sí que le empuja a echar mano del álbum de fotos privado para no publicar una en la que se la pueda identificar después. En su lugar, Belén ha optado por una de cuando era un bebé y su vida parecía idílica, ajena a las polémicas que ha ido arrastrando estos 25 años que acaba de cumplir. Una instantánea preciosa, muy aplaudida por sus fans, sobre la que ha escrito un tierno mensaje en el que deja una vez más constancia de la admiración que siente por ella.

“Hoy hace 25 años, el Amor de Mi Vida, esa eres TÚ. La que me ha enseñado a ser FELIZ, a saber lo que es la constancia y el esfuerzo. Tu nos has enseñado a todos los que es la palabra AMOR. Nunca podré querer a nadie más que a ti. Eres lo mejor de mi VIDA. Te quiero”, le dedicaba Belén Esteban a su hija Andrea, dándole énfasis a las palabras más importantes para ella a la hora de definir lo que siente por su niña, que se hace mayor a pasos agigantados mientras cumple sus sueños. Y es que, tras estudiar en Londres, está trabajando al otro lado del charco y persiguiendo sus propias ambiciones, que le alejan mucho de los pasos de sus padres en los medios de comunicación. Y es que ella jamás ha concedido una entrevista ni ha participado del show mediático que le ha rodeado desde su mismo alumbramiento.

Story de Belén Esteban con su hija Andrea Instagram

Un 25 cumpleaños para Andrea Janeiro un tanto convulso, teniendo en cuenta que días antes de su fiesta de celebración su madre ha removido el pasado. Este miércoles, Belén Esteban se proponía hacer justicia con Jesulín de Ubrique a través de una entrevista en la revista ‘Semana’. Quería dejar claro lo alejado que está el torero de la vida de su hija, de la que dice no saber prácticamente nada: “Junto a Toño Sanchís, Jesulín es la persona que más daño me ha hecho en la vida. Jesulín nunca contesta. Yo le mando WhatsApps porque tenemos en común a esa persona que sigue estudiando. Pregúntame cuántas veces ha llamado a mi casa esta persona. Nunca. ¿Él sabe lo que estudia? ¿dónde vive?”, plantea enfadada para añadir que “Jesulín dice que ella decidió estudiar fuera y que no se tiene que hacer cargo de nada. Yo lo único que te puedo decir es que todos los que decían que cuando mi hija tuviera 18 años yo la iba a llevar de la mano a la tele o a una revista, pues se han confundido”, sentenciaba, dejando claro que su hija está fuera del espectáculo, aunque de vez en cuando sus padres desean forzarla a encajar en titulares incómodos.