Belén Esteban ataca a María José Campanario por sorpresa, tras poner en su sitio a Jesulín

Belén Esteban se ha sentado a hablar en el kiosco rosa y no ha dejado títere con cabeza. No solo ha puesto en su sitio a las hermanas Campos, Terelu y Carmen Borrego, desvelando incluso que las ha bloqueado para romper todo tipo de contacto con ellas definitivamente. También ha reservado dardos envenenados hacia Jesulín de Ubrique y Toño Sanchís, dos de los hombres que más daño le han hecho en su vida, aunque por distintos motivos y en momentos dispares de su vida. A uno le condena por haberse quedado con su dinero y no haber gestionado bien sus contratos como representante que era. Al otro, aunque sea un reproche, le agradece su ausencia a la hora de criar a su hija Andrea a su antojo y sin tener que dar explicaciones de nada. Eso sí, no niega que le ha echado en falta en algún momento clave para su hija. Pero los dardos terminan llegando incluso a María José Campanario, que no ha salido indemne de esta lluvia de pullitas.

“Tengo que agradecerle que haya pasado de todo y así haber podido dar a mi hija la educación que yo he querido. Puede que no haya sido la mejor madre del mundo, pero algo habré hecho bien para tener la hija tan maravillosa que tengo. No tengo ninguna relación con Jesús. Yo le mando WhatsApp, porque tenemos una persona en común, y nunca contesta. ¿Él sabe lo que estudia su hija? ¿Él sabe dónde vive su hija?”, deja en el aire estas cuestiones en 'Semana' que dejan en mal lugar al torero, que suele presumir de hijos en otra cabecera del kiosco rosa siempre que encuentra ocasión. Eso sí, no parece estar a la altura con la primera que tuvo junto a Belén, pues siempre se le señala como descuidado en sus quehaceres como padre, aunque Andrea haya sellado los labios de su madre para que el escándalo no le termine salpicando.

Pero después de la entrevista, también ha continuado el bombardeo, ya en su nuevo programa, donde se siente cada vez más cómoda para decir lo que piensa, sin los tabúes que antaño encontraba en Mediaset. Así, ha mantenido que su ex no se ha hecho cargo en absoluto de las cuestiones económicas de su hija cuando se marchó a estudiar a Londres: “Su abogado le dijo que como había decidido estudiar fuera, no tenía derecho a pagarle. Él le sigue dando su pensión, pero los estudios…”, se quejaba la colaboradora. Y es que cree que el torero tan solo se preocupa por el aspecto monetario, más si puede ahorrarse algo, antes que por el destino de su primogénita: “Él sabe lo que él quiere saber, que es esto (dinero). No sabe ni lo que estudia. Y no quiero hablar más porque… lo que pasa es que la gente no sabe nada y me callo mucho por esa persona. Porque no me deja”.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique Instagram

Lo que sí ha dejado claro una vez más es cómo parte de la familia de Jesulín de Ubrique está de su lado. Belén Esteban ha tirado esta piedra en muchas ocasiones, dando pistas de cómo desde el entorno más directo de su ex han estado pendientes de su hija. Pero ahora añade un detalle jugoso y es que, según ella, María José Campanario ha visto con muy mala cara esta cercanía con ella, de ahí que haya incluso retirado la palabra a su familia política por lo que entiende como un desaire hacia ella: “Hay mucha gente que se piensa que no me quieren, pero me quieren mucho. A mí y a la otra persona. Jesulín lo sabe y María José ha dejado de mirarles a la cara”, desvela a modo de bomba. Y por si no termina de estallar, llega a afirmar que entre su ex y la odontóloga “no hay un matrimonio tan feliz”.

Belén Esteban, que parece que ha querido rescatar batallas del pasado para librarlas de nuevo, ha querido dejarle claro al diestro que no tiene miedo de lo que pueda decir. Tampoco si se le ocurre reservarle un hueco en sus anunciadas memorias autobiográficas a modo de serie de televisión. Y es que se cree a salvo de sus ataques, pues cree que él perdería más si disparase primero: “A mí me dijeron va a hacer sus memorias… que las haga. Pero de mí y de esa persona ya te digo que no habla. Él dice que es para no darme protagonismo. Él se piensa que estoy aquí todavía por ser su ex. Yo hace muchísimos años que soy Belén Esteban. Los años que llevo en televisión me los he ganado yo”, sentencia, tras quedarse conforme al poner a todos en su lugar, una vez más.