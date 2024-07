Belén Esteban, en Los Ángeles celebrando el último triunfo de su hija Andrea

Belén Esteban no cabe en sí de orgullo y felicidad. La colaboradora de televisión ha depositado todos sus sueños y esperanzas en su hija Andrea, quien no deja de darle alegrías en su vida más allá del foco mediático. La joven decidió al cumplir 18 años que no quería seguir los pasos de sus mediáticos padres, optando por labrarse un futuro propio confiando en la mejor formación académica como cimiento a una fructífera carrera. Poco a poco sus planes se van cumpliendo, aunque para ello haya tenido que abandonar el nido e instalarse al otro lado del charco, concretamente en Los Ángeles, donde acaba de anotar un nuevo hito personal. Así lo ha desvelado su propia madre a través de las redes sociales, pletórica al ver cómo su hija se ha graduado y ha sumado un éxito más a su ya abultado currículo.

Después de iniciar las vacaciones en su programa de televisión y darlo todo en el concierto de Karol G en Madrid, Belén Esteban ha hecho las maletas. Lo hizo para poner rumbo a California, donde tenía una cita muy especial. “Cuatro días en Los Ángeles no he podido estar más feliz…”, comenzaba a detallar la colaboradora su última escapada a Estados Unidos, donde aprovechó para hacer turismo y fotografiarse en algunos de los enclaves más emblemáticos que se encontraba a su paso. Pero no tenía demasiado tiempo, pues un acontecimiento marcado en rojo en su calendario personal le marcaba el paso: “Mañana lunes os enteraréis de todo”, cebaba mientras se dejaba ver en el Paseo de la Fama junto a la estrella de Alejandro Sanz, entre otros rincones icónicos de Beverly Hills.

Sus seguidores estaban ansiosos por ver qué se traía entre manos la exmujer de Jesulín de Ubrique. No se ha hecho esperar y a primera hora de la mañana de este lunes la protagonista ha zanjado con el misterio y ha vuelto a presumir de hija. No es para menos, pues ha recorrido los miles de kilómetros que las separa para estar presente en uno de los días más importantes de su vida: su graduación. “Mi niña hace 7 años salió de casa, se fue a estudiar a Londres y Los ángeles han sido años muy duros, muchos aviones para ella y para nosotros muchas despedidas, muchas lágrimas por ambas partes. Pero ella lo tenía muy claro, gracias a su sacrificio, responsabilidad y constancia. Ahora viene por lo que tanto has luchado, una carrera terminada y dos másteres”, presumía de los logros de “la persona que más quiero”.

Belén Esteban está muy orgullosa de su hija Andrea. Ha sabido valorar el esfuerzo que su madre ha realizado durante toda la vida para que tenga todas las oportunidades a su disposición. A diferencia de otras hijas de famosas, ella ha preferido labrarse un futuro propio más allá del calor de los focos mediáticos. No le gusta estar en la picota informativa y ser el centro de atención, aunque esta vez seguramente no le importe estar en boca de todos por culpa de su madre, quien ha vuelto a dejar constancia de la admiración que siente hacia ella: “Cariño, no sabes lo felices que nos sentimos tu madre, Miguel y la yaya. Y tus tíos y primos y todos tus amigos. Y toda la gente que te queremos. Soy la madre más feliz del mundo. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos muchísimo”, escribía Belén Esteban como acompañamiento a una imagen de su hija ocultando su rostro, pero mostrando con orgullo su birrete y la toga que la reconoce como graduada en suelo estadounidense. Ya ha cumplido sus estudios en Radio y Producción Digital en la universidad de Westminster, a la vez que trabaja como community manager y experta en redes sociales para una compañía.