Belén Esteban sorprende con una modificación para sus herederos: “Quité a alguien que no debería estar”

La popular colaboradora de televisión y empresaria Belén Esteban ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez no por una disputa con una tercera persona, sino una decisión que ha pillado por sorpresa a muchos, pero que al parecer no ha sido la primera vez que cambia su testamento: “Lo he cambiado varias veces”.

La tertuliana ha desvelado en su nuevo espacio televisivo y ante la atenta mirada de todos que habría cambiado su testamento hasta en dos ocasiones y no descarta que lo vuelva a hacer. Lo cierto es que la vida para la madrileña ha cambiado mucho en muy poco tiempo, por lo que resulta indispensable cambiar este tipo de documentos cuando su situación personal cambia. La primera tuvo lugar cuando decidió eliminar a “una persona que no tendría que haber estado allí”, la segunda cuando Andrea cumplió la mayoría de edad: “Antes tenía una serie de tutores que habrían velado por su bienestar”. En esta última ha puesto a su hija Andreita como la heredera universal de su imperio: “Todo lo que tengo es para mi hija”, decía la orgullosa madre que ve cómo despega la carrera profesional de su pequeña en el extranjero, más concretamente en California. Sin embargo, en caso de fallecimiento su marido Miguel también recibirá lo que le corresponde por ley, que es la legítima. También ha querido presentar un espacio de reflexión y animar a sus compañeros a hacer el suyo: “Mi marido también lo tiene. Hay que hacerlo bien hecho que hay gente que se arruina por la herencia. María, tienes que hacerlo”, ha dicho directamente a la presentadora del espacio.

Belén Esteban con sus gazpachos Los sabores de la Esteban Los sabores de la Esteban

Después de todo una vida de trabajo, que se traduce en tres décadas dedicadas a la televisión, la de Paracuellos ha amasado una pequeña fortuna con un gran chalé en propiedad y una prometedora empresa. Su casa principal, en Paracuellos del Jarama tendría un valor estimado de 500.000 euros, más el piso que compró en el centro de Madrid para su hija Andrea por un valor de mercado de 350.000.