Belén Rodríguez presume del regalo que le devuelve la sonrisa

Belén Rodríguez está haciendo mucho ruido esta semana, después de que el lunes anunciase que por fin ha recuperado la voz. Su lucha contra el cáncer de garganta que le fue diagnosticado a finales del 2024 está siendo favorable y evoluciona según lo previsto. Hace unas semanas daba a conocer que había terminado el tratamiento de quimioterapia recomendado por los profesionales en los que confió su recuperación. Sin embargo, una de las pruebas le dejó sin voz en enero, la cual no ha vuelto hasta ahora. Después de compartir la buena nueva con el mundo, Belén Esteban ha confesado su cita secreta en su propia casa, en la que pudieron hablar largo y tendido sobre su estado, detalles que puso sobre la mesa desde el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’. Ahora, este miércoles, la periodista ha regresado a las redes.

A sus 58 años, la mítica comentarista de realities ha entendido necesario retirarse de la televisión para centrarse en exclusiva en sanar. El tumor que le detectaron en la garganta paralizó su vida y le hizo cambiar el orden de prioridades. Incluso ha dejado de fumar, toda una proeza para ella. Sin embargo, ahora que está más recuperada y que puede hablar poco a poco y sin forzar sus cuerdas vocales, ha querido volver a ponerse en contacto con sus fieles seguidores de Instagram. Lo hace para presumir del regalo que ha recibido por parte de una íntima amiga. Un obsequio quizá que le llega por adelantado, pues su cumpleaños es el próximo 23 de marzo, soplando las 59 velas en su tarta.

Belén Rodríguez presume de regalo

La colaboradora ha querido mostrar a sus más de 100.000 seguidores la ilusión que le ha hecho el último regalo que ha recibido. Ahora que la salud le está dando un respiro y parece que está logrando sobreponerse del revés que supuso el anuncio del cáncer, está más relajada. Ya muestra su día a día con otra perspectiva más positiva, con un férreo compromiso con el gimnasio y una vida sin humos. También con la constante presencia de sus amigos, quienes no le han soltado la mano durante este tiempo. Entre ellos está “Mari”, su íntima que le ha hecho un detalle para protegerse del frío que tanto arrecia en Madrid estos días.

Story de Belén Rodríguez Instagram

“Buenos días. Los cuellitos / gorritos de mi Mari”, escribía Belén Rodríguez presumiendo de esta prenda. Ella ha optado por lucirla sobre su cabeza, cubriendo su rubia melena. Sin embargo, parece que este complemento de lana hecho a mano también es ideal para proteger el cuello. No importa como lo use, pues combina perfectamente con la sonrisa que corona su rostro en una fotografía que ha recibido mucho amor en los stories de su cuenta de Instagram. Son muchos los que se han alegrado por verla con tanta vitalidad y tan feliz, quizá porque no deja de acumular buenas nuevas.

La colaboradora recupera la voz

“Llevaba mudita desde el 28 de enero. Hoy me he levantado y ya puedo hablar. Poquito a poco, aunque no puedo forzar mucho. Os ge echado de menos. Ahora, aunque poco, ya puedo saludaros. Un beso muy fuerte y gracias por los mensajes de cariño”, decía Belén Rodríguez en un vídeo este mismo lunes, feliz por anunciar que el problema en sus cuerdas vocales se había solucionado. Un mes y medio había permanecido en silencio, algo que le ha costado muchísimo. Más incluso que dejar de fumar. Así lo reconocía su amiga, Belén Esteban, que al visitarla con su marido en su casa confiesa que tuvieron que hablarse por mensajes de texto para que no forzase su maltrecha voz.