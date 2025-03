Belén Esteban y la cita secreta con Belén Rodríguez en plena lucha contra el cáncer

Belén Rodríguez sigue inmersa en un proceso vital para sanar, después de que a finales del pasado año fuese diagnosticada con un cáncer de garganta. La periodista se ha armado de valor y ha afrontado cadaetapa que le han marcado los profesionales en los que ha confiado su salud. El pasado mes de enero se quedó sin voz a consecuencia de una de las pruebas a las que debía someterse para acertar en el mejor tratamiento para su caso. Un tratamiento de quimioterapia que ha terminado hace tan solo unas semanas atrás. La voz le ha llegado esta misma semana, como así ha anunciado con alegría, aunque dejando claro que aún no está del todo recuperada y que debe seguir poco a poco dando pasos para recuperar su vida donde la aparcó cuando recibió la peor noticia. Un tema que se ha tratado este martes en ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde la quieren muchísimo. Especialmente su amiga Belén Esteban, quien no le ha soltado la mano durante todo este proceso. Así lo ha desvelado ahora, confesando una cita secreta con ella y detalles sobre su estado que han dado una perspectiva más positiva.

Belén Rodríguez, en una imagen reciente Gtres

Después de un mes y medio sin poder articular palabra sin poner en riesgo sus cuerdas vocales, se alegraba de que estaba algo más recuperada. Sobre esto han hablado en el programa presentado por María Patiño, momento en el que Belén Esteban ha confesado que ha ido a casa de su amiga para conocer en primera persona cómo lleva su batalla contra el cáncer de garganta contra el que lucha: “Fui a su casa, nos emocionamos. Ha pasado un cáncer y ha tenido altibajos. Ahora la veo muy bien”, reconoce la colaboradora, feliz por el avance positivo que está experimentando su amiga. Cuando acudió junto a su marido Miguel a verla en su domicilio, Belén Rodríguez aún se encontraba en pleno tratamiento de quimioterapia, aunque en las últimas sesiones, por lo que estaba aún debilitada y sufriendo sus estragos.

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

“No podía hablar. Hablábamos por WhatsApp. Cuando la vi tenía menos voz y ahora, poco a poco, para que no fuerce le pongo un mensaje. Pasamos un rato muy bien, me alegré mucho”, reconoce Belén Esteban al hablar sobre ese encuentro que ambas han preferido mantener en secreto. Fue hace tres semanas, a finales del pasado mes de febrero. Lo que habló con ella, o más bien lo que se mensajearon para evitar que forzase su voz, no ha querido desvelarlo en público. Lo que se dijeron y los detalles más íntimos los ha dejado fuera de sus revelaciones. “Me estuvo contando cosas que no voy a decir. Estoy muy contenta. Va al gimnasio, está muy animosa. Me ha sorprendido mucho la fuerza que ha tenido, como toda la gente que tiene la enfermedad. Es verdad que muy pocas veces la he visto baja. Sé que a ella no le gusta que hablemos de esto. Le mando muchos besos. Estoy muy contenta y muy feliz”, trataba de zanjar la colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ para no caer en errores a la hora de desvelar cosas que pudiesen molestar a su amiga y ser motivo de futuros reproches.