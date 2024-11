Jorge Javier Vázquez desbloquea a Belén Rodríguez tras años siendo enemigos

La noticia del cáncer de Belén Rodríguez ha conmocionado a muchos en los pasillos de Mediaset. También en los platós, donde se han producido numerosos gestos públicos en señal de apoyo hacia una compañera con la que han compartido infinidad de horas frente a las cámaras y entre bambalinas. Son muchos los programas en los que la periodista ha prestado servicios, codeándose con todos los primeros rostros de la cadena. Por ejemplo, Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana, que este miércoles, día en el que ha salido su entrevista al kiosco rosa, han mantenido una conversación al respecto en directo. Como viene siendo costumbre, cuando termina ‘El diario de Jorge’ y va a comenzar ‘TardeAR’, ambos presentadores intercambian unas palabras para cederse el testigo de la audiencia.

Belén Rodríguez anuncia que padece cáncer de garganta Semana

Cada día enlazan con una cuestión distinta y muchas veces da lugar a divertidos momentos y vaciles entre ambos. Han dejado atrás sus rencillas o al menos eso tratan de hacer ver al público. En un primer momento, han hilado lo que se venía comentando en el programa de Jorge Javier Vázquez y han debatido brevemente sobre la edad a la que se considera oportuno tener relaciones amorosas. Pero rápidamente era ella quien le sacaba el delicado tema: “Ayer dábamos, y yo sé que tú lo sientes muchísimo, la noticia de que Belén Rodríguez va a dejar momentáneamente la televisión. Se tiene que someter a un tratamiento, es un grave problema de salud. Hemos hablado con ella y sabemos cómo se encuentra y cómo afronta este proceso que tiene por delante, que es duro”, deslizaba.

Ana Rosa Quintana es conocedora de su conflicto pasado y de la distancia que les ha separado desde entonces. Se le notaba que trataba de hablar con tacto a la hora de hablar de la que fuese su amiga íntima, como también de Kiko Hernández, hasta que varios malentendidos dinamitaron su relación. De eso han pasado años y no han vuelto a cruzar palabra. Mantienen vidas paralelas en distintos programas de la cadena, pero no han hecho nada por solucionar sus diferencias. Hasta ahora. “Fíjate, Ana Rosa, que es que hasta nos hemos desbloqueado del teléfono, que estábamos bloqueados y hemos vuelto a hablar”, desvelaba Jorge Javier Vázquez. Ha retomado el contacto con ella a raíz de su diagnóstico, demostrando que no hay problema del pasado que le impida estar a su lado ahora que le necesita.

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana Mediaset

Pronto se relajó el ambiente y se desvió la atención a un gesto que Ana Rosa Quintana quiso remarcarle a su homólogo: “¿Pero tú por qué bloqueas a la gente? Yo no he bloqueado nunca a nadie”, respondía a la confesión de que impedía que Belén Rodríguez pudiese llamarle por teléfono o escribirle un mensaje de texto, después de una discusión. Como cabría esperar, el presentador se despedía sin muchas ganas de reflexionar sobre lo equivocada de su decisión, pero sí con un consejo, recomendándole bloquear de vez en cuando para saber el placer y la tranquilidad que se experimentan: “¡Pues deberías hacerlo!”.