Belén Rueda, su historia más complicada más allá de la interpretación: Baches de salud y una pérdida irrecuperable

Belén Rueda se ha situado como una de las mejores actrices de España, haciéndose con el Goya a Mejor actriz revelación en 2005 por su actuación en “Mar adentro”. Su historia y su trayectoria profesional la han llevado a convertirse en uno de los mayores referentes a nivel nacional. No solo ha llegado a ser una inspiración para el público, sino que se ha convertido en un referente para sus hijas Belén Écija, que sigue los pasos de su madre arrasando en “4 estrellas”, y Lucía, que terminó sus estudios en comunicación audiovisual para luego completar su formación en interpretación.

Esta noche visitará “El Hormiguero”, un espacio que no le es ajeno y en el que ya se ha abierto como nunca con una trágica historia de amor y ciertos baches en su salud. En un principio se trasladó a Madrid para estudiar arquitectura, pero sabía en todo momento que se quería dedicar al audiovisual.

En esta ocasión regresa al programa de Pablo Motos para promocionar su última película, “Caída libre”, se estrena el próximo 17 de mayo y en ella se mete de lleno en la piel de una entrenadora de gimnasia rítmica olímpica, que ve su vida patas arriba cuando su marido la abandona para irse con una mujer más joven.

Lo cierto es que en los últimos años sus apariciones en el espacio televisivo han sido frecuentes, llegando a tener un hueco en cada temporada del programa para hablar de sus futuros proyectos, pero también para relatar algunas de las duras vivencias que ha tenido que afrontar. De hecho, en su última aparición la actriz habló por primera vez sobre uno de los momentos más delicados en su salud: el ictus que sufrió y cambió su vida por completo: “Pensé que era una lipotimia, que te da un mareo y pierdes el conocimiento durante un tiempo muy cortito, pero llamé a mi hermana que vive al lado. Está acostumbrada a verme, vino a mi casa y me vio rara, y fue ella la que decidió llamar en ese momento a la ambulancia”. Por suerte, la rápida actuación de su hermana y de los servicios sanitarios, tal y como contó la propia Belén Rueda, hizo que todo quedara en un susto: “Vino la ambulancia rapidísimo y me llevaron al hospital, fue un ictus transitorio. Te pegas un buen susto. Y me dijeron que era estrés. También es verdad que me descubrieron un aneurisma y tengo un stent”.

Belén Rueda, en 'El Hormiguero' Atresmedia

La vida sentimental de Belén Rueda ha estado repleta de desilusiones. Tras su divorcio con el italiano Massimo en 1986, volvió a darle una oportunidad al amor. De este modo llegó a su vida Daniel Écija, director del programa “VIP Noche”, con el que dio a luz a tres niñas. La primera de ellas fue Belén, nacida en 1995. Dos años después vino María, sin embargo, la pequeña falleció a los 11 meses por una dolencia cardíaca congénita: “Es algo que no se olvida nunca. Con el tiempo, sólo aprendes a vivir con ello”, confesaba la actriz. La muerte de su segunda hija la hizo estar mucho más presente con su familia, llegando a renunciar a trabajos que pudieran alejarlas de ella. Finalmente, en 1998 llegó a su vida Lucía.

En lo referente a su relación con Daniel, se casaron en 2003, pero solo vivieron un año como marido y mujer hasta que decidieron separarse. A pesar de ello ambos mantienen una relación muy cordial y hasta han trabajado juntos en varias películas. Después de este matrimonio tuvo una serie de desencuentros con varias personas hasta que conoció al piloto Javier Artime, con quien mantuvo hasta hace poco la última relación que se le conoce.