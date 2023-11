Beltrán Lozano, más Borbón que nunca con este guiño a la Reina Sofía

Se ha coronado como uno de los parientes más guapos del Rey Felipe VI. Beltrán Lozano es primo lejano de Su Majestad, aunque es más conocido por su trabajo de modelo e influencer que por la sangre azul que corre por sus venas. Ha desfilado en pasarelas muy importantes y ha sido imagen de firmas como Altona Dock, Custo Barcelona, Pedro del Hierro o Springfield, una brillante carrera que compagina con otros proyectos que, además, tienen valor social.

De hecho, Beltrán Lozano acaba de participar en un plan diseñado por Biotherm y apoyado por Ecoalf para liberar la basura que se acumula en los ríos, consecuencia de la actividad del ser humano. "Hoy estamos en el río Jarama. Hay que concienciar de que, al tirar las cosas en su sitio, podemos evitar que lleguen a la naturaleza. La verdad es que estoy muy contento con esta actividad", ha comentado el modelo.

Beltrán Lozano participa en un proyecto de recogida de basura en al naturaleza Redes sociales

Lozano muestra así su lado más ecologista y defiende el cuidado del medio ambiente, unos valores que comparte con la Reina Sofía. Es más, tanto Su Majestad como su nieta, Victoria Federica de Marichalar, acostumbran a utilizar prendas de Ecoalf, la marca que ha colaborado con el proyecto de limpieza de los ríos, atraída por sus diseños sostenibles.

La Reina Sofía, junto a la Reina Letizia, con un chaquetón de Ecoalf en 2018 Gtres

El pasado mes de septiembre, la Reina emérita también participó en otro proyecto de recogida de basura en la playa de la Caleta del Estacio, cercana a La Manga del Mar Menor, en Murcia, demostrando una vez más su compromiso con la causa ambiental.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto a S.M. la Reina Sofía en San Javier con motivo del inicio de la campaña de limpieza de entornos marinos '1m2 por las playas y los mares' del proyecto LIBERA La Razón

En los últimos años ha crecido el número de "royals" preocupados por el futuro del planeta, y utilizan su influencia y visibilidad para intentar concienciar a la opinión pública de la importancia que tiene para todos el cuidado del entorno natural.

La conexión de Beltrán Lozano con la familia del Rey llega de parte de su abuela, Su Alteza Real doña Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomirska, princesa de las Dos Sicilias y prima hermana de Doña María de las Mercedes, abuela de Felipe VI.

A pesar de su regio vínculo, el modelo aclaró en su día que, aunque no reniega de su linaje, prefiere ser reconocido por su carrera y sus propios méritos. "El tema de mi apellido se filtró tiempo después de que empezara a trabajar como modelo. De hecho, en mi agencia no lo sabían cuando comencé. Eso sí, no lo escondo, pero yo llevo ese apellido en segundo plano, soy Beltrán Lozano. Intento cuidar mi imagen porque yo soy así, porque creo que en ello", comentó a LA RAZÓN en una entrevista publicada en 2019.