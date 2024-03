Bertín Osborne estaría dispuesto a agotar todas las vías penales antes de hacerse la prueba de paternidad

Las últimas medidas legales que ha tomado Gabriela Guillén respecto a la paternidad de Bertín Osborne han situado a los que fueron una vez amigos especiales en el centro del foco mediático. Muy pendiente de los últimos movimientos, el pasado viernes se dio a conocer que la modelo paraguaya había hecho llegar un burofax a Bertín para continuar con la presunta demanda de paternidad y agilizar el proceso. Un comunicado que no habría recibido respuesta por parte del cantante de rancheras, así lo confirmaban el pasado lunes en “Así es la vida”.

Desde su entorno llega la información de que estaría dispuesto a agotar todas las vías penales antes de realizar ninguna prueba, han desvelado este martes en el mencionado programa. Y es que Bertín no tendría ninguna obligación de responder este burofax. “Legalmente Bertín no tiene porqué responder a este burofax. Eso es una manera que ella ha utilizado para acelerar el proceso porque se está dando cuenta que la demanda, que la tuvo que poner en Madrid porque es su lugar de residencia, tarda en llegar a Sevilla y ha querido acelerarlo. Bertín no tiene prisa, lo que ella quiere es acelerarlo para poder cobrar una pensión”, ha arrojado Gema Fernández sobre las acciones que están llevando respecto al tema.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne Fotomontaje La Razón

Este martes también ha reaparecido la propia Gabriela Guillén en solitario. En los últimos meses ha mostrado su desagrado ante el acoso mediático al que se la sometió desde que nació su hija y en esta ocasión no ha cambiado su actitud de decir lo mínimo a los medios. “Pues esto tiene su tiempo, es que yo no puedo decir más, no tengo conocimiento para hacerlo”, respondía finalmente la modelo sin revelar si realmente había enviado el mencionado burofax: “Mira, he decidido no hacer más comentarios de verdad. Estoy bastante cansada”.

Por su parte, sí ha querido responder a una última pregunta para asegurar que “el bebé está creciendo y crece bien”, revela de este modo la orgullosa mamá.