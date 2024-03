Gabriela Guillén presenta oficialmente la petición de la prueba de paternidad a Bertín Osborne

En ningún momento ha querido conocer al bebé. Cuando Gabriela Guillén anunció que esperaba un bebé del cantante, este ya advirtió que no se haría cargo de él hasta que se demostrara que es hijo suyo. Entonces Bertín Osborne declaraba: "La noticia del embarazo es cierta pero tengo que hacer ciertos matices. No ha sido un embarazo buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces, y por eso insisto que no lo hemos buscado pero eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada y esto es y será así", respondía Bertín Osborne y añadía: «Es encantadora, simpática, muy guapa [...]. La he visto ocho o diez veces. Punto y se acabó. Si estuviera enamorado, los primeros en enteraros, para empezar, seríais vosotros. Pero es que, primero, ni se me pasa por la cabeza, y segundo, no ha pasado. Y si fuera así, lo diría porque yo no tengo nada que esconder», declaró. «No tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Es que no hay más», insistió.

Unas palabras que sentaron como un jarro de agua fría a la fisioterapeuta. Entonces comenzó su periplo por los platós de televisión para mostrar su malestar por el "desentendimiento" del presentador. "Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue", confesaba el ultimátum que Osborne le dio. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré".

Finalmente y tras dos meses de dar a luz a su hijo, la modelo ha presentado oficialmente la demanda de paternidad. "Bertín no se opondrá a la prueba", aseguraba Paloma Barrientos en "Así es la vida". Y aunque el presentador de 69 años no habría recibido todavía la demanda, estaría a punto de recibirla.