Bertín Osborne, sin pelos en la lengua: "Todo gira alrededor del dinero"

Después de su visita a "El Hormiguero", Bertín Osborne se ha sentado en "El podcast de Druni", presentado por Bernardo Casp, para hablar larga y tendidamente sobre algunas de las cuestiones en las que se ha visto envuelto este último año. Cansado de ser el protagonista de la crónica social de nuestro país duramente meses, el presentador ha sido muy claro, asegurando que "todo gira alrededor del dinero".

Sin pronunciar directamente el nombre de Gabriela Guillén, que está a punto de dar a luz, Bertín ha querido dar su punto de vista de la situación. "Se gana dinero pasando por encima de lo que sea. Y hay veces que tienes que llamar a compañeros y decirles: "¿De qué vais?". Hasta ahora no había tenido problemas con nadie. Estamos en un medio donde nos conocemos todos y hoy por ti y mañana por mí", sentencia sobre el asunto y la relación que mantiene a día de hoy con la prensa.

"Me dicen que soy un vividor, un mujeriego. A mí me la sopla todo, no soy un ratero, ni un machista, no soy un pederasta y no tengo que demostrar nada porque tengo la conciencia tranquila", sentencia con firmeza, después de todo lo que ha tenido que escuchar desde que salió a la luz el embarazo de Gabriela Guillén.

A pesar de su postura, el cantante de rancheras reconoce que hay "muchas cosas" que a día de hoy "no haría". "Yo he visto bastante responsable siempre y súper profesional. Eso me lo enseñó mi padre de pequeño. En mi vida personal era una catástrofe y un peligro público. Esto ha ido cambiando con los años. El nacimiento de Kike me hace ver la vida de otra manera. Dedicarle tiempo a la gente que quieres", expresa.

Sobre los haters y la controversia que ha generado por sus opiniones estos últimos tiempos, Bertín asegura que "me la sopla lo que digan de mí. Cuando ha habido alguna polémica siempre es tendencioso, no hay gente objetiva. Por algún motivo, ya sea político o ideológico siempre son motivos espurios y se escudan en el anonimato". Para el televisivo, "España se ha convertido en un país de talibanes. Ya no se puede hacer humor de nada. Los españoles nos hemos reído de todo, de nosotros mismos. Ahora siempre hay alguien que se ofende". Según el presentador, en la actualidad "falta de sentido del humor" y sin humor no se puede vivir.