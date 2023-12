Bertín Osborne carga contra Gabriela Guillén días antes de dar a luz a su hijo

Bertín Osborne está de rabiosa actualidad estos días, entre otras cosas, porque en breve se convertirá en padre por sexta vez y lo hace envuelto en polémica. El cantante trata de ponerle buena cara al mal tiempo, especialmente porque está de promoción de su nuevo villancico navideño y con el lanzamiento de su nueva colonia, ‘Silencio’. El nombre de su perfume ya se las trae, pero en realidad lo que le rodea es mucho ruido, pues en cuestión de poco más de diez días su expareja, Gabriela Guillén, dará a luz a su vástago. La expectación es máxima y dado que el presentador se ha puesto ante los medios para llegar a su público con sus novedades, también son de obligatoria necesidad preguntarle cómo lleva la feliz espera.

Gabriela Guillén con Sonsoles Ónega Antena 3

Aunque en algunas apariciones públicas limita las cuestiones que los periodistas le realizan y quiere huir de la polémica que le sobrevuela, lo cierto es que en otros ambientes se siente más espléndido. Así ha sucedido en una entrevista concedida al podcast Druni, donde incluso no ha dudado en colar lo que muchos han entendido como un dardo envenenado hacia la mujer que está embarazada de su inminente sexto hijo.

Al menos así pasa con la lapidaria sentencia que se ha marcado en dicha plataforma: “Todo gira alrededor del dinero. Absolutamente todo lo que pasa en esta vida, todo, es por dinero”. Pese a lo claro que lo tiene, cabe la duda si se refiere a él mismo o hace referencia a Gabriela Guillén, de la que prefiere no hablar públicamente para evitar un nuevo enfrentamiento mediático o que sus declaraciones den juego en las tertulias de programas o redes sociales, como así suele suceder cada vez que se atreve a pronunciarse al respecto. Y es que la modelo está contando los días para el alumbramiento e incluso ya siente las primeras contracciones que le avisan de que el momento está cerca, llegando a personarse en el hospital ante la mínima duda.

Sobre todo esto Bertín Osborne no quiere hablar y emplaza para otro momento y otro lugar sus esperadas palabras. Desde hace meses que no cruza palabra con su exnovia, a quien decía no conocer hasta que finalmente confirmaron que estaban esperando un bebé en común. Después su romance se dinamitó y se mantiene al margen del embarazo de la joven, asegurando que hablará “cuando todo pase”, pues teme que sus afirmaciones supongan reavivar una controversia que está desgastando su imagen pública.

“Me dicen que soy un vividor, un mujeriego. A mí me la sopla todo, no soy un ratero, no soy un pederasta y no tengo que demostrar nada”, se mantiene firme Bertín Osborne en su silencio sobre su inminente paternidad. Eso sí, sabe entonar el mea culpa, al menos a la hora de reconocer que “hay muchas cosas que no las hubiera hecho, cambiaría muchos detalles de mi vida”. Quizá lo que quiera borrar de su pasado sea el haber conocido a Gabriela Guillén, quien parece coincidir con él en este punto: “Me arrepiento mucho de haber estado con él y de creer a las personas que había a su alrededor”. Sea como fuere, tendrán en breve un hijo en común y eso ya no pueden eliminarlo de sus vidas y, para el bien del retoño, están obligados a entenderse o, al menos, echar mano al dinero al que él hace mención en su entrevista.