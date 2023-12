La gran noche de Fabiola Martínez, marcada por la ausencia de Bertín Osborne: "Le dije que tenía que estar de alguna manera"

Fabiola Martínez vivió anoche una de las noches más emocionantes de su vida. La venezolana ejerció de anfitriona de la primera edición de los premios Dona2, organizados por la Fundación Kike Osborne. Tal y como ella misma señaló, "esta es una iniciativa que he iniciado sola con mi equipo". Aún así, se esperaba la asistencia de Bertín Osborne, la ausencia más sonada de la velada. El exmatrimonio fundó la organización tras el nacimiento de su primer hijo y, desde entonces, han trabajado mano a mano en la fundación, independientemente de lo que haya pasado entre ellos.

La televisiva, aún así, dio la cara por Bertín Osborne y desveló el motivo de su ausencia. "Está grabando en Sevilla, no conseguí cuadrar las agendas. Él tenía la invitación, no solo eso, es que le dije que tenía que estar de alguna manera porque si no iban a pensar que lo habíamos sacado", confesó Fabiola sobre su exmarido. Aunque no estuvo presente físicamente, el presentador intervino en un momento de la velada a través de un vídeo, en el que explicaba el motivo del cambio de nombre de la fundación: "Es una decisión que hemos tomado Fabiola y yo. En vez de llamarse como yo, se va a llamar Kike Osborne porque él es el motor de lo que está pasando".

El vídeo de Bertín Osborne durante la gala de los premios Dona2, organizados por la Fundación Kike Osborne GTRES

"Lo teníamos pensado desde hace tiempo, pero Kike era menor de edad y dentro de poco cumplirá la mayoría de edad así que creemos que ahora es el momento", señaló Fabiola. "Queremos que forme parte de esto de verdad. Hasta ahora ha sido la esencia, la inspiración, el empuje... Que se llame Fundación Kike Osborne a mí me emociona y a Bertín también, al final es un legado que dejar", explicó la venezolana sobre el cambio de nombre de la fundación. Cabe señalar que el primogénito del exmatrimonio cumplirá 18 años el próximo 31 de diciembre y, desde ese día, el joven estará más implicado en la organización.

Como era de esperar, Fabiola Martínez también respondió a los medios de comunicación sobre la actual relación que mantiene con Bertín Osborne. La modelo aseguró que la relación con el padre de sus hijos es "maravillosa": "Es la persona con la que he compartido, no digo la mitad de mi vida, pero casi la mitad de mi vida o sea me llevo fenomenal con él". A pesar de todas las polémicas que le han salpicado indirectamente este 2023 por el currículum sentimental de su exmarido, la venezolana siempre estará unida al cantante de rancheras y siempre serán familia.