Bertín Osborne reaparece en redes junto a Paz Padilla

La paternidad de Bertín Osborne ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos meses. Una vez que se hizo público, el pasado mes de julio, que Gabriela Guillén estaría embarazada de su sexto hijo, los nuevos datos y las actualizaciones del caso han sorprendido a todos. El presentador se ha mostrado molesto por el “acoso mediático” al que se ha visto sometido y por el que ha decidido mantener un perfil más apartado.

Y es que en esta semana se ha conocido la decisión que Bertín Osborne habría tomado con respecto al hijo de su expareja Gabriela Guillén: una prueba de paternidad una vez nazca el bebé. “Lo ha reflexionado y es una cuestión de lógica familiar porque se lo debe a su familia, a sus hijos, a Fabiola”, lo explicó así Paloma García Pelayo en el programa de ‘Y ahora Sonsoles’.

Sin embargo, esta no sería la última actualidad sobre Bertín Osborne. Han sido varios los acontecimientos en los que se ha hecho notar la ausencia del conductor de ‘Mi Casa es la tuya’, pero según las publicaciones de su compañera y amiga Paz Padilla ha reaparecido a su lado rodeado de amigos.

Después de un fin de semana en el que José Luis López, ‘El Turronero’, ejerciera de anfitrión en la localidad de Ubrique, Paz Padilla ha compartido una serie de imágenes para resumir el buen momento que han compartido. En su publicación la presentadora salía rodeada por Bertín Osborne, Antonio José y Hugo Salazar.

No es la primera vez que ‘El Turronero’ reúne a una gran multitud de rostros conocidos. Ya en el pasado mes de junio, en una fiesta con motivo de su cumpleaños, organizó un encuentro que llamó la atención del foco mediático. En dicha fiesta Bertín Osborne acudió al encuentro junto a su entonces pareja Gabriela Guillén: “Yo estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y me vine a Madrid. Desde entonces no lo he vuelto a ver”, anunció la empresaria una vez que le anunció su estado después de la fiesta en la que estuvieron juntos.

Han sido momentos muy duros para el presentador que ha decidido alejarse todo lo posible del foco mediático, pero no por ello pone en pausa sus proyectos profesionales. Este pasado viernes mostraba en su perfil de ‘Instagram’ una publicación en la que mostraba sus nuevos proyectos. “Disfrutando con mi nuevo disco, ranchero”, compartía con un vídeo en el estudio de grabación.