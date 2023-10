Gabriela Guillén, indignada al saber que Bertín Osborne pedirá una prueba de paternidad

La noticia le pilló por sorpresa, Gabriela Guillén se enteró de que Bertín Osbornesolicitará una prueba de paternidad en cuanto nazca el bebé que la paraguaya traerá al mundo en menos de tres meses. Sorprendida e indignada. Le faltó tiempo para llamar al cantante para pedirle explicaciones. Pero él no le coge el teléfono.

Parece ser que desde el uno de julio no mantienen el menor contacto. Gaby está harta de que se la ignore, y dice bien alto que ella no fue ni la amante, ni la amiga especial ni un rollete. Y deja entrever que si cuenta la verdadera historia que tuvo con Bertín va a callar muchas bocas y a los que considera que publican, o dicen, mentiras sobre ella.

Fue Paloma García Pelayo la que contó en exclusiva la intención de Osborne de solicitar esa prueba de paternidad. Y su fuente, por lo que se ve, es el mismo Bertín. Y muy confundido debe estar cuando duda de su paternidad. Quiere estar seguro al cien por cien de que el bebé es suyo.



Gaby asegura que mientras estuvo con el artista no hubo otro hombre en su vida, vamos, que no tuvo relaciones paralelas, por lo que no le cabe la menor duda de que el hijo que viene en camino es un Osborne. Dicen que la sudamericana sigue enamorada del hombre que ahora la niega, que volvería con él sin dudarlo, pero ese sentimiento no es compartido. Bertín ni quiere atarse a una mujer ni hacer planes de futuro con Gaby.



Eso sí, el intérprete estaría ayudando económicamente a Guillen desde que salió a la luz que estaba embarazada.