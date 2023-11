Bigote Arrocet reta a las Campos: "Que me demanden, así saldrá toda la verdad"

La amenaza de las hijas de la fallecida María Teresa Campos de llevar a Edmundo Bigote Arrocet ante el juez, si sigue concediendo entrevistas para hablar de su madre y el resto de la familia, no causan el menor temor en el artista y ahora empresario “eólico”. Es más, deja muy claro que “estaría encantado de que me demanden, así saldrá a la luz toda la verdad de lo que estoy contando. Yo no me invento nada, todo lo que digo es cierto, pero tanto ellas como el chófer Gustavo han vertido muchas falsedades contra mi".

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet Gtres



En teoría, Edmundo y Gustavo siempre se llevaron bien en los casi seis años de relación sentimental del primero con la que él denomina como “mi Teresita”, y por eso no entiende que ahora el chófer y hombre de confianza de la desaparecida comunicadora le ataque directamente en la exclusiva que concedió este mes a una revista.

Arrocet está convencido de que a ese hombre “le han manipulado para que hable en contra mía”. Y le gustaría citarse con él para pedirle explicaciones, un encuentro que Gustavo no parece contemplar entre sus planes inmediatos. El buen rollo entre ambos se rompió en el momento en el que Bigote abandonó a la periodista.