Carmen Borrego anuncia demandas para defender la memoria de María Teresa Campos

La entrevista que Edmundo Arrocet concedió la semana pasada a la revista “Diez Minutos” ha reabierto la guerra que mantenía con la familia Campos desde que terminó su relación con la fallecida María Teresa. Entre las páginas del citado medio, el humorista insinuó que Terelu y Carmen Borrego no se preocupaban de su madre, aunque las declaraciones más duras llegaron días después, de parte de su hija Gabriela.

La chilena tachó de “tóxicas” a las dos televisivas, y manifestó que no eran hijas “dignas” de María Teresa Campos. Se trata de unas aseveraciones que podrían costarle muy caras, teniendo en cuenta las advertencias que Carmen Borrego le ha lanzado desde “Vamos a ver”, el nuevo programa matinal de Telecinco.

“Yo ya he tomado acciones legales y las voy a mantener”, ha confirmado la colaboradora, y matiza: “No necesariamente contra Edmundo porque él en definitiva ha convivido con mi madre. A mí me molesta más que hablen los satélites que no conocían a mi madre, que no han estado con nosotras y que no nos conocen”.

La hija pequeña de María Teresa Campos deja claro que “la memoria de mi madre está por encima de nosotras”, por lo que ni ella ni su hermana van a consentir “ni una difamación más”.

Carmen Borrego se estrena como colaboradora de "Vamos a ver" Mediaset

Sobre las acusaciones que han vertido contra ella y su hermana Terelu, Carmen Borrego insiste en que cuidaron de su madre hasta el último momento, y exige que tanto Bigote como su entorno “dejen de verter mierda de alguien que no está”.

Por su parte, desde la casa de Guadalix de la Sierra de “Gran Hermano VIP”, Gustavo, el que fuera chófer de María Teresa Campos, ha aparcado sus diferencias con Terelu y Carmen y se ha sumado a los reproches a Bigote por la publicación de su polémica entrevista menos de un mes después de la muerte de María Teresa Campos: “La exclusiva de Edmundo que me parece que está fuera de lugar y más en este momento. Me parece una falta de respeto total, si hubiera cogido el talón no me hubiera molestado ni en leerla”.