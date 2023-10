Bigote Arrocet: «Ni soy tan malo ni tengo extensiones»

Mientras los paparazzis le buscaban incansablemente en nuestro país, Edmundo Bigote Arrocet disfrutaba de unos días de descanso en Londres, acompañado de su hijo Maximiliano, su nuera y sus nietos. Vuelve a a Madrid y cuenta en exclusiva a LA RAZÓN que «estoy muy liado con mis negocios relacionados con la energía eólica. No quiero polémicas con la familia de Teresita –como cariñosamente sigue refiriéndose a la que fuera su pareja, la veterana María Teresa Campos–, pero que nadie me tome por tonto. Ni fui el causante de su decadencia, ni la dejé por whatsapp, ni le fui infiel en los seis años que estuvimos juntos. Se están diciendo muchas mentiras sobre mi».

¿Cómo lleva que le «pinten» como el malo de la película?

El malo, que no lo soy. Dentro de lo que cabe con todo lo que están diciendo sobre mi, me encuentro bien. Ya estoy acostumbrado a que las hijas de Teresita me llamen de todo, y yo apenas las nombro, pero se ha formado un follón terrible. No les hago ni caso…

Hasta han dicho de usted que lleva extensiones en el pelo...

Ja, ja, ja, otra mentira. Ni extensiones, ni implantes de pelo. Se lo inventan todo.

¿No cree que es hora de sentarse cara a cara con las hijas de María Teresa Campos para acabar de una vez por todas con este enfrentamiento?

No tengo nada que hablar con ellas... ¿Alguien cree que se iban a retractar de todo lo malo que dicen sobre mi? Seguro que no.

¿Tienen algún motivo para odiarle tanto?

No tengo la menor idea. Me imagino que tendrán un motivo económico, sacar dinero a costa de meterse conmigo. Para ellas, todo lo malo que ocurre en el planeta es culpa mía.

Incluso Alexis Ledgard, que se demostró que no es hijo suyo como él decía, le critica.

Le habrán pagado para que se meta conmigo. Ese hombre se olvida de todo lo que yo le he ayudado.

Entre el uno y las otras le han tachado de sinvergüenza, vividor, caradura…

Nada más lejos de la realidad, no soy nada de eso.

¿Ni tampoco le fue infiel a María Teresa Campos? Porque esta es otra de las acusaciones que le hacen.

Nunca le fui infiel. Ahora dicen que estaba enrollado con mi buena amiga Gema Serrano, algo totalmente falso. Una cosa terrible.

¿Cuáles son sus planes más inmediatos?

Tengo negocios en Suramérica y he venido aquí a gestionar algunos temas relacionados con ellos.

Y, desgraciadamente, se encontró con la muerte de María Teresa…

He sentido una gran pena por su fallecimiento porque era una gran mujer. Estuvimos juntos seis años y todos son recuerdos bonitos, y repito que aquella historia no acabó por medio de un whatsapp.

A Terelu Campos y a Carmen Borrego les ha molestado muchísimo que diga que no se preocuparon en visitar a su madre.

Saben perfectamente que no miento, que apenas la visitaron en los años en los que yo estuve con ella. Terelu, apenas seis veces, y Carmen, menos. Esa es la pura verdad.

Carmen Borrego asegura que es usted lo peor que ha pasado por la vida de su madre.

Y eso me duele. Yo se lo que fui para Teresa, lo felices que fuimos juntos y lo mucho que nos quisimos. Por eso molesta tanto la maldad de quienes se empeñan en empañar una historia que fue muy bonita mientras duró.

¿Se arrepiente de algo?

De nada, tengo la conciencia muy tranquila. Y si me he equivocado en algo ha sido sin darme cuenta.

Tiene nueva novia, de nacionalidad británica.

Sigo con ella y soy muy feliz. El principal problema es que vivimos a miles de kilómetros de distancia.

¿Habrá boda?

No, no hemos pensado en boda.