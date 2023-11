Alejandra Rubio denuncia el feo del chófer Gustavo: “Me ha hecho ghosting”

Gustavo Guillermo, quien fuese el chófer durante más de tres décadas de María Teresa Campos, quiso probar suerte en el mundo de la fama en ‘GH Vip 8’. Sin embargo, su actitud, vista por la organización del reality de Telecinco como supuestamente violenta e inapropiada, le valió una expulsión disciplinaria. Se truncaron sus aspiraciones de ser una nueva estrella del star system. Tras este batacazo en el concurso, Alejandra Rubio, que se ha criado junto a Guillermo, no dudó en ponerse en contacto con él para conocer en primera persona qué le había sucedido y su propia versión de los hechos. Él no contestó. De hecho, pasadas varias semanas sigue sin hacerlo, como acaba de confirmar la hija de Terelu Campos en su programa, ‘Así es la vida’.

La colaboradora no comprende como el que fuese hombre de confianza de su abuela, hasta el punto de formar parte incluso de su familia, le haya retirado la palabra. “Le escribí y no me ha contestado”, decía. Ve extraño que no haya encontrado un hueco para responderle a su simple mensaje de texto, pero sí para conceder una entrevista en exclusiva a una revista del corazón. No lo comprende, pero ha preferido dejar que sea el chófer quien dé el siguiente paso, si lo considera oportuno, y responder al mensaje.

“No pasa nada, yo no tengo ningún problema”, aseguraba este viernes Alejandra Rubio al ponerse sobre la mesa de debate de ‘Así es la vida’ el feo que le está haciendo Gustavo. El empleado de su familia bien podría estar guardando silencio por cuestiones de confidencialidad con la productora y la cadena, pero lo cierto es que la hija de Terelu Campos esperaba algo más de él, después de 34 años al servicio de su familia y de haberle tratado como un miembro más.

Pero la pullita la quiso dejar presente al subrayar Alejandra Rubio que la actitud de Gustavo Guillermo no estaba siendo elegante: “El ghosting es muy feo, hay que tener responsabilidad afectiva”, sentenciaba la joven al chófer en directo. Ante el estupor de los presentes en ‘Así es la vida’, su presentador, César Muñoz, quiso proponer una solución. Le pidió a Carmen Borrego, protagonista indirecta de esta trama familiar, que indagase e hiciese las llamadas pertinentes para saber qué le sucede a Gustavo y por qué le ha hecho este feo a su sobrina. Ella ha aceptado el reto encantada, aunque le han tenido que explicar qué es el ghosting: “Es cuando una persona desaparece. Es ghosting es muy feo”.