Blanca Romero, a corazón abierto, habla con nunca de su hija, Lucía Rivera: "Lo pasé mal al criarla sola, no tuvo un padre que la quisiera"

Blanca Romero se ha estrenado como primera invitada a "Mis raíces", el nuevo programa de Cuatro de entrevistas presentado por Isabel Jiménez. En el espacio, la modelo y actriz se ha sincerado sobre las cuestiones más personales de su vida, desde la infancia de su hija Lucía a su ruptura con Cayetano Rivera.

Años complicados

Uno de los episodios más dolorosos de su vida fue la crianza de su hija Lucía. "Lo pasé mal al criarla y educarla sola, no fue fácil", ha confesado Blanca Romero sobre los primeros años de su maternidad, a la que se enfrentó sola y muy joven.

"Tienes que perdonarte estas cosas", ha respondido Isabel Jiménez. "Más que perdonarme es darme cuenta de la lección que me puso la vida por delante", ha contestado la modelo.

"Es normal que luego me la recompense a niveles bestiales y me salgan las cosas muy bien porque me pone lecciones muy duras. Lucía no tuvo la suerte de tener un padre que la quisiera, comprometido, que fuera guay y que me ayudara a mantenerla", ha confesado Blanca Romero. La joven, de 26 años, vio la primera fotografía de su padre biológico en 2015, tal y como confesó la propia Lucía en su libro, "Nada es lo que parece". "No he podido tener yo la suerte de tener a un forrado que esté bueno, que me quiera, que me ame, que me ayude a criar a los críos...", ha añadido la actriz con tono irónico, rebajando la tristeza de la situación.

Su matrimonio con Cayetano

"Estuve poco tiempo, no tengo nada malo que decir de mi matrimonio pero sentí que no era mi sitio. Me dormía en esas charlas. Necesitaba viajar, irme", ha confesado sobre su matrimonio con el torero, con el que pasó por el altar en octubre de 2021. Sobre el diestro y la relación que mantiene con su hija Lucía, "teniendo con quien comparar, a una figura con la otra, Cayetano salió con nota sobresaliente. Siguen teniendo relación, no me meto. No me interesa. Respeto el vínculo",

"Las relaciones con los padres de mis hijos fueron más traumáticas que de mi matrimonio. No fue nada tóxico ni insano, algo muy normalizado. Tardé casi 2 años en poder tener más cercanía. Lo sufrí, lo pasé mal", ha desvelado Blanca Romero. Sobre su divorcio, la actriz ha reflexionado sobre cómo afectó a su profesión: "Me perjudicó en la carrera como modelo. Dejé de ser modelo y pase a ser la mujer de y la ex de. Nunca me dieron la portada y aquí se truncó". "Lecciones duras, no puedo tener un padre que te ayude, un padre destinado. La vida me puso las cosas muy difícil, de mucha lucha. No podía tener yo la suerte de tener a alguien que me ayude a criar como mis compañeras", ha zanjado sobre el asunto.