El tema tabú de la hermana de Michu sobre su propia hija que "no se pueden contar”

La familia Ortega Cano ya está buscando asesoramiento legal para actuar. Hay dos frentes importantes abiertos. El primero y que más preocupa al clan es qué sucederá con la custodia de la pequeña Rocío, de ocho años, tras la muerte de su madre, Michu. La ex de José Fernando Ortega quería que la familia paterna de su niña se hiciese cargo de ella en caso de que le sucediese algo. Sin embargo, no es lo que desea su madre y su hermana Tamara, que se lo pondrán muy difícil y ya plantan cara a sus rivales en su empeño de hacer lo mejor para la pequeña. Pero no sería el único frente abierto que requiere la intervención de la justicia.

A la espera de que se den los pasos correspondientes para que un juez determine lo mejor para la niña, tras escuchar a la fiscalía de menores y ambas partes en conflicto. Mientras esto llega, Gloria Camila Ortega va a iniciar sus propias propuestas, al entender como necesario el denunciar a la hermana de Michu por sus incomprensibles ataques. El mismo día que se enterró a la gaditana, ambas familias comieron juntas y todo parecía ir bien. Horas después la hermana cargó contra la hija del torero, señalándola como la culpable de todos los males. Ha llegado a caer en el insulto en su paso por televisión y será la justicia quien le haga callar.

Todos contra Tamara defienden a Gloria Camila

Este delicado panorama ha sido analizado en ‘Vamos a ver’ este jueves. Después de presenciar varios combates en diferido entre las protagonistas, los colaboradores del espacio de Telecinco dictan sentencia. El equipo de Joaquín Prat en su totalidad denuncia el juego sucio de la hermana de Michu y se solidariza con su compañera de cadena. “Mi sobrina no va a ser tu fuente de ingresos”, dejaba claro Gloria Camila, al anunciar este miércoles que confiaría el caso en sus abogados para poner fin a una guerra mediática que ningún bien hace a la niña.

“Una guerra mediática iniciada por Tamara. Si os fijáis solo la inicia contra Gloria Camila, porque es la única persona de la familia que ahora mismo trabaja en televisión y es quien le puede dar la réplica. Es muy fácil de entender sus objetivos”, destaca Sandra Aladro, que destaca que José Fernando no quiere saber nada de esta historia y no se pronunciará. En la misma dirección apunta Kike Calleja: “La realidad que está vendiendo Tamara es totalmente falsa y lo sabe allí todo el mundo en Arcos de la Frontera. La gente se está empezando a calentar y en algún momento cuando tengan la oportunidad y empiecen a contar la realidad de esta familia, cómo han sido las relaciones entre ellos e incluso las madres del centro de baile donde iba la niña, pueden contar muchas cosas”.

El periodista recomienda a la hermana de Michu echar el freno y cambiar de estrategia, si no quiere que se giren las tornas y salgan a la luz cosas que no le interesan: “A Tamara, le beneficiaría parar ya con esta guerra, porque al final los Ortega Cano van a conseguir lo que quieren, que es la niña esté con ellos cuidada adecuadamente, porque se está viendo que es un negocio lo que se quiere montar alrededor de esta chica”. Algo que Antonio Rossi considera que no sucederá, porque “no se puede contar. Hay cosas que no se pueden contar”. Hay un tema tabú del que no se habla y Joaquín Prat apunta que “Alexia Rivas contó que esta señora no tiene la custodia de su hija”. La propia Tamara reconoció que la niña está al cuidado del padre y que ella vive con su madre. No se quiere ahondar más en este tema delicado.