Lara Dibildos: “Si sigo tan feliz con Carlos, no descarto casarme en un futuro"

El tándem Lara Dibildos y Fran Antón se está convirtiendo en un de las parejas más populares del universo teatral. Han trabajado juntos en varias obras y ahora se suben al escenario con “Lo que callamos a los 30” , que ella simultánea con “Inmaduros”, en donde comparte protagonismo con Carlos Sobera.

“Los tabúes que las mujeres podemos tener con treinta años, al llegar a los cincuenta desaparecen, ya nos da todo igual, decimos lo que pensamos, disfrutamos al máximo de la vida, estamos muy reivindicativas… Todo lo reflejamos en forma de comedia. Somos tres chicas que contratamos, bajo la excusa de crear un club de lectura, un gigolo que nos da la alegría cada mes, y nos desahogamos de nuestros maridos.”

Con Fran Antón, el marido de Kiko Hernández, le une una gran empatía…

Es maravilloso, tiene un gran don para la comedia, y aquí también me dirige. Y me ha sorprendido lo gran director que es.

¿Cómo lleva la barrera de los 50?

Muy bien, pensaba que los iba a llevar peor. Bueno, la verdad es que cuando los cumplí, ese día me sentí mal, pero al día siguiente me miré al espejo y me dije, estás estupenda. Tengo una energía y una sabiduría que no tenía con treinta. Y encima estoy súper enamorada… y muy feliz.

Su pareja es Carlos Maturana, acaban de celebrar su primer aniversario.

Vivimos juntos, es una relación muy estable, se lleva muy bien con mis hijos, todo va estupendamente. Carlos vale mucho, se me cae la baba con el.

Lara Dibildos LR

¿Con planes de boda?

Ahora mismo no lo tenemos en mente , pero si la relación sigue tan feliz como en estos momentos no descarto casarme en el futuro.

¿Qué opina de la ruptura de su ex, Álvaro Muñoz Escassi, con Sheila Casas? Ha sido toda una sorpresa.

Me da mucha pena, me enteré de la noticia por una llamada que me hicieron desde un programa de televisión, y espero que sea una pausa en su relación, un enfado, y que lo puedan solucionar. Sheila me cae muy bien, les he visto muy felices a los dos, pero la vida es así…

Su hijo Álvaro vive con usted, pero en nada dejara su casa para marcharse fuera de España.

Se marcha a Estados Unidos con una beca futbolística. Y su hermano mayor lleva allí desde hace varios años. Álvaro ha cumplido los dieciocho y su hermano veintiséis.