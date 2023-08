La boda secreta de Paloma Cuevas y Luis Miguel: afirman que ya están casados

Paloma Cuevas y Luis Miguel continúan paseando su otrora amor secreto por distintos puntos de la geografía latinoamericana, pero en la hoja de ruta que se han marcado para este verano aún quedan muchas paradas más, incluso en Estados Unidos. El destino final es México, donde la pareja tiene pensado recluirse un tiempo, regalándose unas idílicas vacaciones en Riviera Maya, en pleno corazón del Caribe. Pero estos planes de relax se entendían como el premio al esfuerzo del artista por volver a subirse a los escenarios tras cuatro años de pausa, pero también a la empresaria por estar a su lado demostrando que ya no le importa nada qué dirán sobre ellos. Pero ahora este viaje podría tener un significado distinto. ¿Es su luna de miel?

Paloma Cuevas y Luis Miguel Fotomontaje La Razón

Las noticias sobre el triunfo del cantante puertorriqueño en los escenarios de Argentina se suceden entre píldoras románticas que logran filtrarse sobre el día a día de la pareja. Ahora van a emprender nuevos destinos marcados en la agenda de viaje, pero una noticia está haciendo mucho ruido y es que hay quien afirma que Luis Miguel y Paloma Cuevas se han casado en secreto. Una información que deja a todos helados, pues hasta ahora nos alegrábamos de ver pequeños detalles de amor, como cuando el artista modificó la letra de su canción ‘Cucurrucucú, paloma’, para dedicársela a su chica. Ahora la revolución es mayúscula entre sus fans.

La periodista Laura Bozzo, tal y como destacan desde ‘Informalia’, mantiene que el cantante y la empresaria cordobesa han intercambiado alianzas y se han jurado amor eterno. Lo han hecho de la forma más discreta posible y sin querer llamar la atención mediática en tan importante paso dado en su relación, de ahí que sus planes se hayan mantenido en secreto. Un enlace que habría tenido Los Cabos como telón de fondo, pues aquí emplazaron parte de su descanso estival antes de que diese comienzo la gira de ‘El Sol’ por Latinoamérica y Estados Unidos. Un paso en firme que la pareja tenía claro que quería dar, aunque haya tenido que ser lejos de sus seres queridos.

Paloma Cuevas y su padre, Victoriano Valencia Gtres

La familia de Paloma Cuevas se ha querido mantener siempre cauta en lo que respecta a su romance con Luis Miguel. No quieren hablar más de la cuenta o que un comentario pueda ser malinterpretado y generar problemas en la pareja o con el exmarido, Enrique Ponce. Es por eso que son contadas las ocasiones en las que se les ha robado una declaración. Eso sí, cuando se han producido ha sido para elogiar al artista, como así hizo Victoriano Valencia, padre de Paloma: “Él es un encanto de persona y hasta ahora no tengo ninguna queja. Mis nietas cenan con él y le ven. Se les ve enamorados a los dos. Eso es bonito y ver a mi hija feliz es mi sueño”, aseguraba el torero, que no dudaba en añadir alegre que “puede haber boda”. Esta posibilidad parece haberse cumplido en boca de la citada periodista, aunque el diestro no haya podido acercar a su hija al altar como le habría gustado.