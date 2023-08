El romántico gesto de Luis Miguel a Paloma Cuevas en su concierto: adiós a las dudas sobre su amor

Paloma Cuevaslo está apostando todo por el amor, después de mucho tiempo andando de puntillas por la vida, tras su divorcio de Enrique Ponce. Ahora la vida le sonríe también a la empresaria, que ha vuelto a encontrar la ilusión en brazos del que fuese un íntimo amigo, el cantante Luis Miguel. Pero después de meses evitando que la prensa fijase en su romance su atención, la pareja ha entendido que es imposible vivir a medias por miedo al qué dirán, pues ya lo están diciendo. Por eso, ambos han querido dar importantes pasos al frente para afianzar su relación de cara a la galería. O, al menos, dejar de esconderse y llevar a cabo estrategias para despistar a los paparazzi que siguen sus pasos. Por fin, ya no se ocultan.

Paloma Cuevas en París GTRES

El paso decisivo lo ha dado Paloma Cuevas al hacer las maletas dispuesta a recorrer Latinoamérica y Estados Unidos junto a Luis Miguel, inmersa en la gira de ‘El Sol’. El plan de ruta marca 45 conciertos a lo largo de los próximos cuatro meses, por lo que tendrán tiempo suficiente para afianzar más si cabe sus sentimientos mutuos. Por ahora está cumpliendo su cometido en suelo argentino, concretamente en Buenos Aires, alojada en uno de los hoteles más exclusivos –y caros- de la capital. Aquí estarán al menos durante dos semanas. Por supuesto, rodeados de lujos y comodidades que no están al alcance de cualquier bolsillo, pues ellos estarían desembolsando 11.000 euros por noche.

Pero el cantante mexicano no ha querido dejar que sea ella la única en tomar románticas decisiones para demostrarle su compromiso a compartir una vida juntos. Un gesto que el artista ha decidido emplazar sobre el escenario, delante de miles de fans, entre los que se encontraba también su amada. Y encima en su primer concierto en Buenos Aires, lo que marca una declaración de intenciones, pues parece que ahora quiere gritarle al mundo que está enamorado y este sentimiento tiene nombre de mujer.

El romántico instante llegó cuando el artista se propuso cantar su famoso ‘Cucurrucucú, Paloma’. No podría ser otro momento, no podría ser otro nombre. Luis Miguel jugó con la letra de su himno, para así hacérselo llegar a su novia, que seguramente no tardó mucho en darse por aludida, pues repitió su nombre a lo largo de la canción en numerosas ocasiones. Pero siempre pueden quedar dudas y es que pueden coincidir varias palomas en el público, por lo que el cantante no dudó en acompañar sus indirectas con la mirada puesta fijamente a una zona de las gradas en concreto, aquella en la que estaba disfrutando del espectáculo Paloma Cuevas. ¿A alguien aún le quedan dudas de que están enamorados?