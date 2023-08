Paloma Cuevas y Luis Miguel duermen a 11.000 euros la noche en este hotel de Buenos Aires

Paloma Cuevas se ha dejado de tanta estrategia para ocultar su relación con Luis Miguel y por fin se ha entregado al disfrute y hacer lo que el cuerpo le pide a gritos. Con esa máxima por bandera, la exmujer de Enrique Ponce ha decidido hacer las maletas y seguir al cantante mexicano allá por donde sus compromisos profesionales le ordenen. Así ha hecho al menos con el inicio de la gira musical ‘El Sol’, que ha fijado su primera parada en Buenos Aires, Argentina, donde ya han podido ser vistos en el aeropuerto de Ezeiza donde aterrizó el jet privado del artista. Pero las pistas sobre sus pasos en suelo argentino no terminan aquí, pues ya se ha desvelado en qué hotel se están alojando durante estos días. Y, por supuesto, es de lujo.

Hotel Faena Hotel Faena

Desde el 2019 Luis Miguel no se lanzaba a la carretera para acercar su música a sus fans, pero cuatro años después ha querido hacerlo de la mano de su nuevo amor. Paloma Cuevas será testigo del éxito del cantante a lo largo de las distintas paradas que tiene marcadas en el calendario por Latinoamérica, además de también su continuidad en Estados Unidos.

Será un viaje largo cargado de emociones, por lo que han decidido asegurar su descanso. Por ahora estarán al menos dos semanas en Buenos Aires, dado que el cantante tiene agendadas hasta diez actuaciones en el Movistar Arena y encima han colgado el cartel de ‘completo’, porque no quedan entradas. Un éxito rotundo que se celebrará en el camerino con su equipo, pero también después en el exclusivo hotel en el que han confiado su estancia.

Una de las bibliotecas Hotel Faena

El establecimiento que ha cumplido con sus requisitos y sabrán cubrir sus necesidades es el lujoso Hotel Faena, en pleno centro de Buenos Aires. Su ubicación no podría ser más estratégica, no solo por cuestiones turísticas por si desean perderse por sus calles y descubrir sus maravillas, sino también está muy cerca del aeropuerto. Pero quizá Paloma Cuevas y Luis Miguel no hayan reparado tanto en la localización y sí más en sus privilegiadas comodidades.

Al tratarse de una ocasión especial y teniendo en cuenta que estarán al menos dos semanas, seguramente no hayan escatimado en gastos a la hora de elegir la mejor habitación. Esta sería la suite Faena, cuya noche ronda los 11.00 euros, por lo que presuponemos que no le faltará detalle para hacer la estancia prácticamente perfecta.

Una estancia Hotel Faena

“La suite Faena encarna el estilo genuino y la visión creativa de su propietario, Alan Faena. La espaciosa suite de dos dormitorios es una colección curada de obras de arte contemporáneo, diversas bibliotecas, antigüedades y recuerdos artesanales de todo el mundo que crean un santuario cosmopolita para reconectarse con la poesía de la vida”, venden así desde la página oficial del hotel las maravillas de las que dispone la habitación que presumiblemente ocupan nuestros protagonistas.

La piscina Hotel Faena

Desde sus amplios ventanales, Paloma Cuevas y Luis Miguel podrán despertarse con la inmejorable panorámica de Buenos Aires. Pero también harán vida dentro del hotel, pues cuenta con todo lujo de detalles también fuera de la suite. Dispone de piscina privada, gimnasio y sala de entrenamiento, un bar e incluso un pub. El acceso al interior es de lo más discreto, pues cuenta con aparcamiento privado, para sí continuar con su cometido de evitar la fotografía que todos buscan. Esa en la que se les pueda ver felices compartiendo su vida juntos, pero con la calidad suficiente para analizar sus rostros y no de forma furtiva como hasta ahora.