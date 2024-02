Borja Thyssen tendría la intención de mudarse a Miami junto a su familia

En los últimos días la baronesa Thyssen ha sido uno de los personajes más tratados en la crónica social. La supuesta decisión, la cual ha sido desmentida, de que sería una de las hermanas de Borja Thyssen la heredera del imperio económico de Tita Cervera no terminó de agradar a su primogénito y solo hizo incrementar el cisma familiar entre madre e hijo. Ahora, según ha informado Mónica Martínez en el programa “Fiesta”, Borja habría tomado una firme decisión sobre el futuro de su familia.

La periodista contaba en el citado programa la decisión de hacer las maletas junto a sus hijos y su esposa Blanca para irse a Miami para acercarse más a sus amistades: “Es un tema de poder tener una vida social que ahora mismo dónde están no la pueden tener (...) Hay una comunidad española muy potente y van a dar un paso que todavía no lo han dado, pero lo van a dar firmemente”, decía Mónica

Una información que Aurelio Manzano no ha terminado de creerse, pues asegura que esto supondría un revés para Tita Cervera muy duro. Hace hincapié en que tienen una relación muy cordial a pesar de las últimas polémicas. “Hasta ahora Borja ha sido residente en Andorra y ha sido Blanca quien ha residido en Madrid y ha escolarizado a sus hijos”, comenzaba diciendo. “Yo no lo veo tan fácil porque además se acaban de comprar una casa en Suiza que la remodelaron hace poco. Por lo cual yo esto lo pongo en cuarentena porque me extrañaría mucho”, concluía para ponerse en contacto con Tita Cervera, que no tendría ni idea de esta decisión.

Carmen Cervera con su hijo, Borja Thyssen Gtres

Mónica ha insistido en su información y afirma que “trasladar a la familia a Miami es muy fácil. Es una decisión que han tomado, que en Miami sus amigos los están esperando con los brazos abiertos, que todavía no hay fecha definitiva para mudarse, pero que se van a mudar sí”.

Resulta curioso que hayan tomado esta decisión justo cuando la baronesa va a protagonizar una serie contando toda su vida, pero Mónica no relaciona estos dos sucesos: “No es tanto alejarse de la madre si no tener un círculo social porque es verdad que están muy aislados”.