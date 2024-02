Desvelamos la conversación secreta de la baronesa Thyssen y su hijo Borja para limar asperezas

Una fuente muy cercana a la baronesa Thyssen desvela a La Razón que la aristócrata mantuvo esta misma semana una conversación clarificadora con su hijo Borja, en la que le aseguró que no le había eliminado de su testamento, tal y como habían dado a entender algunos medios de comunicación. El primogénito de Tita Cervera estaba muy molesto con su madre tras leer que sería una de sus hermanas la heredera del imperio económico de la baronesa, dejándole a él fuera de juego. Pero nada más lejos de la realidad.



Pues bien, en esa conversación telefónica todo quedó aclarado y Tita dejó muy claro que sus bienes serán para los herederos que figuran en el testamento, tanto sus hijos como sus nietos. No habrá favoritismos y todos saldrán ganando. Una intención que la Thyssen corroboró indicando en el programa “Mañaneros” de TVE que “no he desheredado a mi hijo Borja, ni mucho menos. Tiene mi legado artístico, es un gran coleccionista… Mis hijas y sus hijos están todos en mi testamento, y aclaro que no cambio cada año ese documento, eso es una invención. Todos mis herederos heredarán”.