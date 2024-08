Una camiseta blanca de Loewe que es la leche

Dos ediciones se han hecho por el momento de la camiseta más «pícara» de Loewe y las dos se han agotado en horas. La primera se lanzó el 27 de junio y hasta agosto la firma no se animó a realizar otra edición. No duró ni 24 horas en la web de la marca española y eso que su precio rozaba los 200 euros. Pero, ¿dónde radica su éxito?

Lo cierto es que se trata de una edición especial en colaboración con uno de los actores de moda: Jonathan Bailey. De hecho, posiblemente el sensual vídeo que publicó en Instagram jugando con dobles sentidos ayudó mucho a la popularización de este diseño que nace con un espíritu solidario. La idea de la camiseta ‘Drink Your Milk’ es apoyar la fundación The Shameless Fund, creada por el protagonista de la exitosa serie ‘Los Bridgerton’ que busca forjar un mundo en el que cada persona LGBTQ+ puede vivir con autenticidad, amar libremente y prosperar sin las cargas de la discriminación, la presión o la vergüenza. De hecho, de cada camiseta vendida, una parte se destinará a apoyar la obra de la fundación de Bailey.

El diseño, según informan desde Loewe, se ha inspirado en la película ‘Compañeros de ruta’, de 2023, protagonizada por el mismo actor y que se basa en el libro de Thomas Mallon, de 2007, donde narra la relación de dos hombres durante el periodo del macartismo americano.

Pese a todo, puede que todavía se hagan varias preguntas: ¿qué tiene esta camiseta que la hace tan especial o tan polémica? ¿Por qué la gente se vuelve loca por ella? Por una parte, nadie puede negar el éxito de la firma española, que ha conseguido, de la mano de su director creativo, Jonathan Anderson, convertirse en una de las firmas más deseadas a nivel internacional. El diseñador norirlandés se la jugó poniendo los códigos de la firma patas arriba y parece que, visto los resultados, la cosa no le fue mal. Por otra, el mensaje de la camiseta, que juega con los dobles sentidos inspirada también por la campaña de consumo de leche que se realizó hace unos años en los Estados Unidos de América. Si a eso le sumamos un estampado ‘milk’ engomado, que simular leche derramada por varias partes de la prenda, el resultado es todo un éxito de ventas que ya espera una tercera edición.

Camisetas exclusivas "Drink your milk" de Loewe Instagram

«Sabía que Jonathan Anderson era la única persona que podría entender la jovialidad, la picardía y la sensualidad; que podía convertir la visión de la fundación en una realidad”, confesó Jonathan Bailey. “Esta es la primera de muchas colaboraciones para The Shameless Fund, un proyecto vocacional que impulsará colaboraciones creativas para recaudar dinero y erradicar la vergüenza entre la comunidad LGBTQ+ mundial. Me encanta Jonathan y me encanta Loewe, y me encanta esta camiseta. Es para cualquiera que haya probado alguna vez la leche».

Otro de los factores que ha convertido a esta camiseta en una pieza de culto ha sido también su distribución. Si bien se podía adquirir online, solo se distribuyó por una serie de tiendas de la firma española. Es decir, no se pudo encontrar en todos los puntos de venta, como sucede con la mayoría de sus diseños, sino que había que acercarse hasta la Casa Loewe en Madrid, Barcelona y Londres, y las tiendas Loewe de Nueva York, París y Milán.

Loewe y Jonathan Anderson suman con esta camiseta otro punto más en viralidad, tras el comentado bolso tomate de hace unos meses o las campañas con Maggie Smith o Daniel Craig, que generaron admiración y muchísimos comentarios en redes sociales. De esta manera, la firma española consigue liderar el discurso virtual, uno de los más apreciados por parte de firmas de moda que ven como las redes sociales sirven no solo para vender, sino para generar una intención de consumo en clientes ahora y en un futuro. La misión de Anderson cuando llegó era resituar Loewe y visto lo visto, está claro que ha sabido cumplir lo que le mandaron… ¡qué leches!

Camisetas exclusivas "Drink your milk" de Loewe Instagram

Un éxito entre celebrities

Lo que no se puede negar es que la camiseta ha tenido también muchísimo apoyo por parte de los grandes del cine. Además de Jonathan Bailey, otros rostros como Scarlett Johansson, con una foto muy sensual en la piscina, o Joe Locke, el protagonista del éxito de Netflix, ‘Heartstopper’, han subido fotos luciendo esta prenda, lo que la convierte, sin lugar a dudas, en la camiseta del verano.