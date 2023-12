Fran Rivera, sin piedad, da la estocada final a Isabel Pantoja: "No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera"

Fran Rivera será mañana el nuevo protagonista de "¡De viernes!". El torero ha concedido una de sus entrevistas más esperadas y polémicas al espacio de Mediaset. El hijo de Carmina Ordóñez se ha sincerado en el espacio y no ha dudado en cargar duramente contra Isabel Pantoja. En el avance, el diestro ha atacado a la viuda de su padre sin compasión. Una semana después de que Isa Pantoja se sentase en el plató de Telecinco para hablar de su madre, Fran Rivera se ha propuesto dar la estocada final a la tonadillera.

El hermano de Cayetano se ha sincerado en "¡De viernes!" sobre la trágica muerte de su madre. "Fue terrible. Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona", ha sentenciado Fran Rivera sobre la tonadillera.

Fran Rivera y Carmina Ordóñez en una imagen de archivo Gtres

Con frialdad, el torero ha asegurado que "la señora esta que se casó con mi padre no es buena gente" y que "no me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera". Fran Rivera se ha propuesto reavivar la guerra de los Rivera contra Isabel Pantoja. El hijo de Carmina no va a descansar hasta recuperar que Cayetano y él recuperen los objetos de su padre. "Van a seguir adelante con la batalla judicial", ha desvelado Joaquín Moeckel, l abogado de los hermanos.

Además de cargar contra Isabel Pantoja en su entrevista, también ha desvelado cuál es la verdadera relación que mantiene con sus hermanos a día de hoy. "Con mi hermano Julián y con Kiko Rivera no hay relación. Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos", ha sentenciado Fran Rivera, sin mencionar a Cayetano. ¿Se habrá producido algún acercamiento entre ambos?