Alessandro Lequio lapida a Isabel Pantoja, pero también tiene piedras para Fran Rivera

Un viernes más, el programa de prime time de Telecinco promete polémica. Esta vez es Fran Rivera quien se desahoga sobre lo vivido en su pasado con su madre, Carmina Ordóñez, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de poner el foco en su madrastra, Isabel Pantoja. El torero seguirá los pasos en ‘De viernes’ de Ángel Cristo o Isa Pantoja, como así se ha mostrado en el adelanto que la cadena ha mostrado para ir abriendo apetito sobre lo que se emitirá y que, a buen seguro, traerá grandes titulares tras de sí. Especialmente sobre la eterna lucha contra la tonadillera por recuperar los recuerdos perdidos de su padre, Paquirri, que continúan en poder de la artista y que fueron supuestamente robados en Cantora. Sobre todo esto ha opinado Alessandro Lequio, buen conocedor del drama familiar y quien se ha hecho una firme opinión al respecto. Un parecer en el que la cantante no sale nada bien parada…

Fran Rivera De viernes

“Esta señora representa a la perfección el papel de la madrastra de la Cenicienta”, comienza a decir el colaborador de ‘Vamos a ver’ en la mañana de este jueves tras ver las primeras palabras de Fran Rivera. El conde italiano considera que Isabel Pantoja no se ha portado del todo bien con los hijos mayores de Paquirri y apoya las reclamaciones públicas tanto de Fran como de Cayetano Rivera: “Todos sabemos que esas cosas están en Cantora y si no las ha devuelto es porque no quiere y porque quiere hacer daño”, considera Lequio.

Eso sí, tampoco ve con buenos ojos que se reabra esta herida en televisión, pues considera que es avivar una polémica que ha hecho mucho daño a ambas partes y que no debe ser tratada exclusivamente en los platós, sino más bien por la vía judicial: “Una entrevista en televisión es para reavivar el tema y espero que cuando se le acerque alguien con una alcachofa responda”, recrimina. Y es que el torero suele defender su intimidad ante los reporteros, aunque después no duda en ponerla a la venta cuando llega la ocasión.

Alessandro Lequio considera que Isabel Pantoja “no es buena gente”, especialmente porque tras la muerte de Paquirri “no estuvo bien” el quedarse con sus recuerdos y negárselos a sus hijos mayores. “Carmina hablaba con mucho dolor de este asunto”, recuerda el colaborador. Una versión que defenderá el propio Fran Rivera en ‘De viernes’ una vez más: “He hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que no tengo ganas”, asegura el diestro, a la vez que asegura que la situación de la tonadillera es tan complicada en estos tiempos que “no me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera y se encuentre en el cielo con mi padre”. Y es que es optimista con el futuro, porque cree en la justicia divina y que el tiempo pone a cada uno en su sitio, como así asegura al recordar el día que su madre falleció: “Fue terrible. La echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma… acojona”.