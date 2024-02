Candela Acevedo rompe su silencio: “Antonio está condenado por distribuir vídeos íntimos míos”

La historia que se va dibujando en torno al perfil deAntonio Tejado no está haciendo más que dejarlo en muy mal lugar para la opinión pública. Desde que se dio a conocer que el sobrino de María del Monte había sido arrestado por sus vinculaciones a una banda criminal y por ser el presunto autor intelectual del asalto que sufrió María del Monte el pasado mes de agosto, los testimonios de sus exparejas no han hecho más que amontonarse. En esta ocasión ha sido Candela Acevedo quien ha roto su silencio en una entrevista para la revista “Lecturas”.

Este martes, Luis Pliego se ha presentado en el programa “TardeAR” para dar en exclusiva uno de los testimonios más duros sobre Antonio Tejado, que ahora mismo está en prisión sin fianza. Candela Acevedo fue conocida en televisión al protagonizar algunos de los momentos más icónicos de los realities de Mediaset. En su momento lo hizo junto a su entonces pareja, Antonio Tejado. En la entrevista para la revista ha querido hablar públicamente de los horrores que tuvo que vivir tras su relación: “Antonio está condenado por distribuir vídeos íntimos míos”, desvela ahora que su expareja se encuentra en prisión.

Candela Acevedo reacciona a la detención de Antonio Tejado Europa Press

Con el testimonio de Candela se explica a la opinión pública la decisión del juez de imponer estas medidas a Tejado. Y es que los antecedentes del excolaborador no juegan a su favor: “Con la autoestima baja, piensas que no te mereces nada mejor, te vas acostumbrando y lo normalizas”, empieza explicando en la entrevista que sale este miércoles en la revista “Lecturas”.

Luis Pliego ha empezado en “TardeAR”, como es habitual cada martes, a explicar lo que se mueve entorno a las palabras de la expareja de Antonio Tejado que mañana acaparará aún más titulares: “Son durísimas declaraciones porque además arrojan luz a algo que no sabíamos que había pasado. Ellos llegaron a un acuerdo, tuvieron un juicio, pactaron, pero en realidad él la grabo y difundió ese vídeo. Llama la atención porque ella nos cuenta que había noches que ella perdía el conocimiento cuando estaba con Antonio. No sabe por qué es pero nos dice que muchas noches no sabía cómo se había quedado dormida... Él ha aceptado la pena que son siete meses de cárcel. Él lo reconoció en la sentencia, él confirma que es así”.

“Llevamos dos testimonios ya. Recordemos que Alba Muñoz estuvo con él 4 ó 5 años, Candela también fue una novia formal. Ninguna de las dos habla bien de él... Candela reconoce que está en tratamiento psicológico, que no ha superado esa relación", proseguía el director para después rematar con su visión del duro testimonio que ha ofrecido Candela: "No recordar cómo llegas a la cama por la noche... No me parece normal. Y que otros testimonios recuerden lo mismo, y que circulen vídeos... No deja de dibujar un perfil”.