Cándido Conde-Pumpido, ingresado el hospital tras ser acusado de presunta agresión sexual

"Y ahora Sonsoles" ha arrancado el programa de hoy anunciado el ingreso hospitalario de Cándido Conde-Pumpido en un hospital de Madrid, días después de ser acusado de presunta agresión sexual en grupo a una mujer brasileña. El ex de Lara Dibildos fue detenido el pasado viernes y posteriormente puesto en libertad sin medidas cautelares, aunque el caso y la investigación sigue adelante.

Lara Dibildos y Cándido Conde-Cumpido Gtres

Fuentes cercanas a Cándido Conde-Pumpido han confirmado que se encuentra muy mal psicológicamente y que la presión mediática le ha obligado a recibir ayuda sanitaria. "Hemos podido saber, por fuentes muy cercanas al abogado, que él está muy mal, está muy afectado psicológicamente desde que todo ocurrió el pasado viernes", ha desvelado la periodista Marina Vida en "Y ahora Sonsoles". "Además, la repercusión mediática, la magnitud que está alcanzado el caso, ha hecho que, incluso, tenga que recibir asistencia sanitaria", señalaba Vidal tras escuchar la información.

Lara Dibildos, expareja de Cándido Conde-Pumpido, también se encuentra muy afectada por la situación. La actriz confirmó su ruptura con el abogado el pasado 24 de octubre, hace apenas dos semanas, después de vivir un intenso pero breve romance de unos meses. La hija de Laura Valenzuela ha decidido no pronunciarse y guardar silencio. "Lara Dibildos no coge el teléfono desde anoche, está desbordada porque no sabe hasta dónde puede hablar", declaró Beatriz Cortázar sobre la modelo en "Las mañanas de Federico".

Cándido Conde-Pumpido es un abogado de 42 años, hijo del presidente del Tribunal Constitucional y exfiscal general del Estado durante el gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero. No es la primera vez que el ex de Lara Dibildos se ve involucrado en un escándalo y tiene problemas con la justicia. En 2018, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le imputó un supuesto delito de blanqueo de capitales enmarcado en el caso Bandenia, una sociedad de banca privada que presuntamente se utilizó para lavar dinero de una red de narcotráfico y prostitución. Finalmente, el magistrado procesó a 10 personas, pero Conde-Pumpido no fue uno de ellos. Hace tan solo unos meses, Cándido Conde-Pumpido fue detenido por amenazar a punta de pistola a uno de sus clientes que le debía dinero, siendo procesado por un supuesto delito de amenazas graves y, posteriormente, puesto en libertad.