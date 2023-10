Lara Dibildos abre la puerta al amor tras su ruptura con Cándido Conde-Pumpido

Esta misma semana se daba a conocer que Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido habían puesto fin a su relación tras unos meses de romance. El abogado llegó a la vida de la actriz en un momento complicado para ella, tras la muerte de su madre Laura Valenzuela, y se convirtió en uno de sus principales apoyos para superar el bache que atravesaba. “Primero fuimos amigos. Tuvo mucha paciencia porque yo estaba muy mal, me apoyó muchísimo. Tiene mucho sentido del humor. Es inteligente y muy buena persona. Es muy buen compañero de viaje”, señalaba la presentadora por aquel entonces, pero su amor no llegó a buen puerto…

Poco después, ella misma explicó a LA RAZÓN que su ruptura fue amistosa y que todavía existe buena sintonía entre ellos: “Sí, he roto con Cándido, pero no pasa nada. Hay buen rollo, ha sido de mutuo acuerdo. Ya está, no pasa nada, cada uno continuamos con nuestras vidas”.

Y en este seguir con su vida, Lara Dibildos acaba de confirmar que se encuentra perfectamente tras la ruptura, hasta el punto de que sigue con la puerta abierta al amor. “Por Dios, no pasa nada. No hay nada más que explicar sobre la ruptura, pero yo sigo viviendo mi vida y que sea lo que Dios quiera, que me sorprenda la vida”, ha comentado ante la prensa.

Lara Dibildos desvela cómo se encuentra tras su ruptura con Cándido Conde-Pumpido

La artista prefiere relativizar la separación, sobre todo pocos meses después de hacer frente a la dura pérdida de su madre. Tras ese duro bache, una ruptura amorosa parece el menor de sus problemas en este momento.

Sobre las razones de este adiós, la actriz explicó recientemente que “hemos pasado un verano muy bonito, pero la vuelta al cole no la hemos superado. Simplemente una convivencia es muy dura y más en estas edades que es más difícil, pero no hay ningún problema. Le agradeceré siempre lo que me ha ayudado cuando falleció mi madre, porque ha tenido paciencia y ha sido mi apoyo”.